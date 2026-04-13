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Meeting 2026, Rimini si prepara: attesa per Papa Leone il 22 agosto

Il Sindaco ha incontrato il nuovo direttore Francesco Perazzini

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2026 13:56
Meeting 2026, Rimini si prepara: attesa per Papa Leone il 22 agosto - Forlani, Perazzini, Sadegholvaad
Forlani, Perazzini, Sadegholvaad
Rimini
Attualità
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Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, 13 aprile, in Residenza Comunale il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Francesco Perazzini. Ad accompagnarlo il suo predecessore, attuale vicepresidente della Fondazione, Emmanuele Forlani.

Un incontro di presentazione durante il quale si è parlato dei prossimi impegni operativi, a partire dal prossimo Meeting: “L'edizione 2026 del Meeting sarà straordinaria – sottolinea il Sindaco - perché, oltre ai grandi personaggi internazionali, è annunciata la presenza di Papa Leone, che attendiamo a Rimini il 22 agosto. Una giornata davvero storica per la Città, che si è già messa al lavoro in sinergia con Meeting e Diocesi per accogliere al meglio il Pontefice”.

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