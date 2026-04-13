Meeting 2026, Rimini si prepara: attesa per Papa Leone il 22 agosto
Il Sindaco ha incontrato il nuovo direttore Francesco Perazzini
Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, 13 aprile, in Residenza Comunale il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Francesco Perazzini. Ad accompagnarlo il suo predecessore, attuale vicepresidente della Fondazione, Emmanuele Forlani.
Un incontro di presentazione durante il quale si è parlato dei prossimi impegni operativi, a partire dal prossimo Meeting: “L'edizione 2026 del Meeting sarà straordinaria – sottolinea il Sindaco - perché, oltre ai grandi personaggi internazionali, è annunciata la presenza di Papa Leone, che attendiamo a Rimini il 22 agosto. Una giornata davvero storica per la Città, che si è già messa al lavoro in sinergia con Meeting e Diocesi per accogliere al meglio il Pontefice”.