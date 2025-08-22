Meeting di Rimini: Mattarella, “Avanti senza paure, non prevalga il disimpegno”

Il messaggio del Capo dello Stato: “Le comunità deperiscono dove prevale l’indifferenza. Costruire significa rimettersi in cammino”

“Non dobbiamo farci vincere dalle complessità e dalle paure. Le comunità deperiscono dove prevale il disimpegno o l'indifferenza. Costruire è rimettersi in cammino nella storia. Anche se questo richiede di attraversare territori difficili”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno e della responsabilità condivisa come strumenti per affrontare le sfide del presente. Un invito a guardare con fiducia al futuro, senza cedere alla tentazione della rinuncia o della rassegnazione.

Mattarella ha richiamato il valore del Meeting di Rimini come luogo di confronto e dialogo, capace di offrire uno spazio di riflessione comune in un tempo attraversato da incertezze e difficoltà globali.