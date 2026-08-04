Meeting di Rimini: visita del Papa, subito esauriti i 20.000 posti a sedere

Per l'evento del 22 agosto record di accessi a sito e app

L'affetto e l'attesa del popolo del Meeting per la visita di Papa Leone XIV si sono tradotti in una risposta straordinaria e numeri da record. In pochissime ore dall'apertura delle prenotazioni, si è registrato un vero e proprio boom di traffico sul sito web e sull'applicazione ufficiale della manifestazione, portando all'esaurimento dei quasi 20.000 posti a sedere disponibili. Lo rende noto l'ufficio stampo del Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Dal Grand Auditorium all'Auditorium Intesa Sanpaolo D3, fino alla Sala Neri e a tutti gli altri spazi predisposti all'interno della Fiera di Rimini: la risposta del pubblico testimonia il profondo legame e la grande attesa che circondano la presenza del Pontefice. Il prossimo 22 agosto, papa Leone XIV attraverserà il quartiere fieristico per incontrare e salutare i partecipanti.

Per assicurare la massima inclusione e fare in modo che nessuno rimanga escluso, l'organizzazione ha predisposto una rete di schermi aggiuntivi in tutta la Fiera, sui quali verrà trasmessa integralmente in diretta ogni fase della visita.

"Desideriamo ringraziare di cuore le migliaia di persone che oggi hanno manifestato il desiderio di esserci. È l'abbraccio del popolo del Meeting al Papa, una visita pensata sin dall'inizio come un incontro con tutti", sottolinea il direttore del Meeting, Francesco Perazzini. L'organizzazione invita il pubblico e i media a monitorare costantemente il sito ufficiale e i canali social del Meeting per tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni relative al programma e alla logistica della giornata.



