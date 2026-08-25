Meeting Music Contest: vince la finale Lisandro e Lo Stretto Superfluo

Il tema del Meeting 2026 era "L'amore che move il sole e l'altre stelle"

Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico e un alto livello artistico la finale del Meeting Music Contest 2026, il concorso promosso dal Meeting per l’amicizia fra i popoli e dal Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con Made Officina Creativa e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, tenutosi sabato 22 agosto al Meeting di Rimini dopo la visita di Papa Leone. Giunto alla sua sesta edizione, il Meeting Music Contest si conferma un’importante occasione di scoperta e valorizzazione di giovani artisti e band emergenti, offrendo loro un percorso di crescita, confronto e visibilità. Il concorso invita i partecipanti a confrontarsi con il tema del Meeting 2026, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, attraverso un brano inedito capace di raccontare, con il linguaggio della musica, la forza dell’amore come motore della vita, delle relazioni e della società. Sul palco delle Piscine Ovest, dopo l'avvio con la colonna sonora di "Una Vita Nuova", brano dedicato a San Francesco a 800 anni dalla scomparsa scritto dai 24 giovani finalisti de Il Mio Cantico Libero del Mei con Mogol, si sono esibiti i cinque finalisti, valutati dalla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e Otello Cenci, responsabile degli

spettacoli del Meeting di Rimini e presieduta dal cantautore Giovanni Caccamo. Quattro artisti erano stati scelti dalla giuria: Dirlinger con L’uomo in me, Francesco Rainero con Umano Amore Mio, Lisandro e Lo Stretto Superfluo con Canzone per mio figlio e i Margine con Padroni e Perdenti insieme a Benedetta Perozzi con Batte che ha conquistato l’accesso alla finale grazie al voto del pubblico.

La serata ha confermato la qualità della proposta musicale del contest e la varietà dei linguaggi espressivi portati sul palco tra pop, rock, canzone d'autore tutti molto personali, originali e ad alto tasso di innovazione con grandi capacita' performative sul palco da parte di tutti gli artisti. Al termine della serata, preceduta da un live act di Giovanni Caccamo di altissimo livello, ricordiamo tra le sue ultime composizioni il bellissimo brano "Opera" portato al successo da Patty Pravo all'ultimo Festival di Sanremo, la giuria ha dichiarato la vittoria di Lisandro e Lo Stretto Superfluo. Il vincitore del Meeting Music Contest 2026 riceverà un articolato pacchetto di premi pensato per sostenere concretamente il proprio percorso artistico: un’esibizione al Mei 2026, la registrazione professionale di un singolo, la distribuzione digitale attraverso Mei/Materiali Musicali e The Orchard, attività di ufficio stampa e promozione radiofonica, televisiva e social, oltre ad altri riconoscimenti messi a disposizione dai partner del concorso.