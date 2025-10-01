Meloni a Copenaghen per il Consiglio informale Ue

Pressioni di Qatar, Egitto e Turchia su Hamas per il piano di pace di Trump

La premier Giorgia Meloni è attesa oggi a Copenaghen, dove parteciperà al Consiglio europeo informale. Giovedì sarà invece presente al vertice della Comunità Politica europea. A margine dei lavori, Meloni lancerà insieme al presidente francese Emmanuel Macron la Coalizione europea contro le droghe.

Sul fronte internazionale, Qatar, Egitto e Turchia stanno intensificando le pressioni su Hamas affinché dia una risposta positiva al piano di pace proposto da Donald Trump.

Negli Stati Uniti, intanto, Trump e Pete Hegseth hanno arringato centinaia di generali riuniti a Quantico. “Dobbiamo cancellare decenni di decadenza woke: il nostro compito è prepararci alla guerra”, ha dichiarato il capo del Pentagono. Hegseth ha aggiunto: “Benvenuti al Dipartimento della Guerra. L’era del Dipartimento della Difesa è finita”.