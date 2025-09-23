Meloni a New York per l’Assemblea Generale Onu

Francia guida il riconoscimento della Palestina, Trump attacca: “Un premio ad Hamas”

La premier Giorgia Meloni è arrivata a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento è previsto per mercoledì sera, al termine di una fitta agenda di incontri e lavori multilaterali.

Intanto, l’apertura della sessione è stata segnata da un annuncio destinato a creare tensioni: una decina di Paesi, guidati dalla Francia, ha dichiarato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina. L’iniziativa è stata resa pubblica durante la Conferenza di alto livello sulla soluzione dei due Stati, organizzata da Parigi insieme all’Arabia Saudita.

Il gesto ha suscitato immediate reazioni di contrarietà da parte di Stati Uniti e Israele. L’ex presidente americano Donald Trump ha duramente criticato la decisione, definendola “un premio ad Hamas”, in un contesto internazionale già fragile dopo le recenti escalation in Medio Oriente.