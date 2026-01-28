Meloni a Niscemi: “Agiremo celermente”

La Procura di Gela apre un’indagine per disastro colposo dopo la frana che ha sfollato 1.500 residenti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, nel Nisseno, per incontrare la popolazione colpita dalla vasta frana che ha già distrutto una parte dell’abitato e costretto 1.500 persone a lasciare le proprie case. Davanti alle macerie della “zona rossa”, dove strade e edifici sono collassati, Meloni ha assicurato che il governo interverrà “in maniera celere” e che non si ripeterà quanto accaduto nel 1997, quando un’altra frana mise in ginocchio il territorio.

Dopo un primo sopralluogo, la presidente del Consiglio ha spiegato che, una volta completata la stima dei danni e degli interventi necessari, l’esecutivo “assumerà provvedimenti immediati”. Meloni ha inoltre garantito attenzione anche per le aree di Sardegna e Calabria recentemente colpite dal maltempo.

Intanto, l’emergenza continua a incidere sulla vita quotidiana dei cittadini: centinaia di bambini oggi sono rimasti a casa per la chiusura delle scuole elementari, mentre due istituti comprensivi sono rimasti operativi.

Sul fronte giudiziario, la Procura di Gela ha aperto un procedimento penale contro ignoti per l’ipotesi di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli inquirenti stanno acquisendo documenti e valutando eventuali responsabilità legate alla gestione del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico.