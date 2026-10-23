PREMIER A SANPA Meloni a San Patrignano per il vertice internazionale sulle dipendenze

La premier apre l’incontro promosso da Italia e Francia sulla prevenzione e il recupero. Nel pomeriggio la visita lampo in Kuwait per incontrare l’emiro

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla comunità di San Patrignano, dove aprirà i lavori dell'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad). Dopo questo appuntamento la premier volerà per una visita lampo in Kuwait, dove nel pomeriggio avrà un incontro bilaterale con l'emiro, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

"San Patrignano è una fabbrica di speranza e libertà" ed "è stata una realtà pionieristica, rappresenta qualcosa di unico ed eccezionale, e ci è sembrato naturale e utile mostrare ai partner della coalizione cosa intendiamo quando parliamo di recupero". Come riferisce Ansa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Recuperare - ha aggiunto - vuol dire riprendere, riconquistare, per i latini significava tornare in possesso di qualcosa perduto o rubato, esattamente quello che accade da circa 50 anni all'interno di questo luogo". "Le droghe di oggi sono molto diverse, sono più potenti, più economiche ed accessibili. In alcuni casi anche socialmente accettate. Le sostanze sintetiche cambiano rapidamente, grazie all'IA nuove molecole droganti vengono immesse sul mercato, e fruiscono di un tempo di circolazione prima di essere intercettate delle forze di polizia e inserite nelle tabelle delle sostanze illecite. I derivati dalla cannabis, che alcuni si ostinano irresponsabilmente a definire leggere, hanno percentuali di principio attivo Thc, in media 30 volte più alte rispetto a qualche decennio fa".

"Guardatevi oggi, ministri, funzionari, esperti, vengono qui da tutta Europa ad imparare qualcosa da voi, perché voi avete qualcosa da insegnare, la vostra sofferenza, determinazione, amore, hanno qualcosa da insegnare, dovete essere fieri di voi, siete diventati un esempio". Così, rivolgendosi ai giovani della Comunità di san Patrignano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura all'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze. "Questi ragazzi, con sacrificio e sofferenza lo meritano - ha detto - noi dobbiamo mettere in campo tutta la nostra determinazione a combattere i traffici di droga e stroncare i traffici illegali che alimentano le dipendenze e rendono schiave le persone per soldi".