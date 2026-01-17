Meloni a Seul per l’ultima tappa della missione in Asia

La premier: "Pronti a fare la nostra parte in Groenlandia, ma nel quadro Nato"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Seul per una visita ufficiale in Corea del Sud, ultima tappa del viaggio istituzionale in Asia. Nel corso della permanenza è previsto un vertice bilaterale con il presidente della Repubblica Lee Jae-Myung, finalizzato a rafforzare i rapporti politici ed economici tra i due Paesi.

Lasciando Tokyo, Meloni è tornata a parlare anche dello scenario internazionale e della possibile presenza italiana in Groenlandia. «Siamo pronti a fare la nostra parte», ha dichiarato la premier, precisando però che ogni valutazione dovrà avvenire esclusivamente all’interno della cornice della Nato e senza alcuna intenzione di assumere posizioni divisive nei confronti degli Stati Uniti.

La presidente del Consiglio ha inoltre escluso l’ipotesi di un intervento militare di terra da parte degli Usa per prendere il controllo dell’isola, sottolineando la necessità di affrontare le sfide geopolitiche con equilibrio, cooperazione e nel rispetto delle alleanze internazionali.