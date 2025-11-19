Meloni al Colle: “Nessuno scontro, ma le parole di Garofani sono state inopportune”

Incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, richiesto dalla premier per chiarire dopo le tensioni nate dalle dichiarazioni del consigliere presidenziale Garofani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per chiarire le recenti tensioni nate dalle parole del consigliere Francesco Saverio Garofani, definite dalla premier “istituzionalmente e politicamente inopportune”.

L’incontro, richiesto da Meloni, aveva l’obiettivo di confermare la piena sintonia tra governo e Colle e di ribadire che non esiste alcuno scontro istituzionale. Fonti di Palazzo Chigi sottolineano che la collaborazione con il Quirinale non è mai venuta meno e che la visita è servita proprio a sgomberare il campo da interpretazioni conflittuali.

Garofani, intanto, ha ridimensionato le sue dichiarazioni, parlando di una semplice conversazione privata mal interpretata.