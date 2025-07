Meloni al Senato: “Nessun coinvolgimento nell’attacco all’Iran, sulle basi Usa deciderà il Parlamento”

Renzi attacca sul caso Paragon: “Perché non ha chiamato Cancellato per scusarsi?”. La premier replica: “Basta provocazioni, serve responsabilità”

Si è concluso oggi al Senato il dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2025. Dopo l’intervento di ieri alla Camera, Meloni ha replicato anche a Palazzo Madama, ribadendo che per l’Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull’Iran".

Durante la seduta, il senatore Matteo Renzi ha incalzato la premier chiedendole perché non abbia chiamato il direttore del quotidiano Domani, Stefano Cancellato, per scusarsi del presunto caso di spionaggio legato alla vicenda Paragon. Meloni ha evitato la polemica, definendo l’intervento "una provocazione", e ha sottolineato la necessità di "ragionare insieme" in un momento geopolitico delicato.

La premier ha anche chiarito che l’Italia non ha partecipato all’operazione "Martello di Mezzanotte", con cui gli Stati Uniti hanno colpito l’Iran, e ha ribadito che un eventuale utilizzo delle basi americane in Italia sarà comunque sottoposto al voto del Parlamento.

Al termine della discussione, l’Aula ha approvato per alzata di mano la risoluzione della maggioranza, accogliendo anche alcuni impegni riformulati della risoluzione Calenda (Misto-Az). Respinte invece le proposte delle opposizioni: Boccia (PD), Patuanelli (M5S), De Cristofaro (Misto-AVS) e Paita (IV).

Meloni partirà ora per L’Aia, dove parteciperà al vertice Nato tra capi di Stato e di governo.