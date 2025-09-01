Meloni al vertice dei volenterosi di Parigi

Giovedì incontro con Macron, Starmer e Zelensky. Gli altri leader parteciperanno da remoto

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà giovedì al vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell’Ucraina, convocato a Parigi.

Secondo quanto reso noto dall’Eliseo, il summit sarà copresieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli altri leader dei Paesi coinvolti si collegheranno in videoconferenza.

“Dopo la riunione fra europei e americani tenutasi a Washington lo scorso 19 agosto – si legge in una nota dell’Eliseo – i capi di Stato e di governo discuteranno dei lavori sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina condotti nelle ultime settimane e faranno un punto sulle conseguenze da trarre dall’atteggiamento della Russia, che continua a rifiutare la pace”.