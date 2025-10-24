Meloni alla riunione dei “Volenterosi”: sostegno a Kiev e coordinamento europeo sulle forniture di armi

La premier, nel suo intervento, ha ribadito la solidarietà dell’Italia all’Ucraina e la necessità di mantenere un fronte occidentale coeso

Si è tenuto oggi nella capitale britannica l’incontro della coalizione dei Volenterosi, il gruppo di Paesi che sostiene l’Ucraina nella difesa contro l’aggressione russa. Alla riunione, presieduta dal premier britannico Keir Starmer, hanno partecipato di persona il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Diversi leader europei – tra cui la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron – si sono collegati in videoconferenza per prendere parte ai lavori. Al centro del vertice, l’appello del Regno Unito agli alleati affinché aumentino la fornitura di missili a lungo raggio a Kiev, con l’obiettivo di rafforzare la capacità difensiva ucraina e accrescere la pressione militare su Mosca.

La premier Meloni, nel suo intervento, ha ribadito la solidarietà dell’Italia all’Ucraina e la necessità di mantenere un fronte occidentale coeso. Ha inoltre sottolineato come il sostegno militare debba accompagnarsi a un impegno politico e diplomatico per arrivare a “una pace giusta e duratura”, fondata sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale ucraina.

Sul fronte russo, intanto, l’inviato del Cremlino Sergei Dmitriev si trova negli Stati Uniti per una serie di colloqui non ufficiali, dopo l’annuncio da parte di Washington di nuove sanzioni contro il settore petrolifero di Mosca.