Meloni contro la Flotilla: “Irresponsabile insistere ora”

La missione si avvicina a Gaza. Israele pronto a bloccare le imbarcazioni. Cresce la tensione diplomatica, appelli alla sicurezza dei partecipanti

La tensione internazionale cresce attorno alla “Flotilla”, la missione di oltre quaranta imbarcazioni dirette verso le coste di Gaza. La premier Giorgia Meloni ha lanciato un duro monito, definendo “irresponsabile insistere in questa fase mentre è in corso un negoziato di pace”. La presidente del Consiglio ha aggiunto che “forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità”, ricordando come anche la Spagna stia adottando la stessa linea tenuta dall’Italia.

Nel frattempo, la Marina militare israeliana si prepara ad intervenire per fermare l’avanzata della Flotilla. Secondo quanto riportato dalla televisione Channel 12, alcune navi degli attivisti potrebbero essere confiscate e altre addirittura affondate. Uno scenario che alimenta i timori di possibili incidenti in mare.

In risposta all’escalation, i ministeri degli Esteri di Italia e Grecia hanno diffuso una nota congiunta, sollecitando Israele a garantire “la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti”.

Sul fronte interno, il leader della Cgil Maurizio Landini ha alzato i toni, annunciando la possibilità di uno sciopero generale “di fronte a un eventuale blocco, a sequestri e arresti”.

La vicenda resta in bilico, tra la determinazione degli attivisti, la fermezza di Israele e il timore crescente di un incidente che potrebbe compromettere ulteriormente i fragili equilibri diplomatici in Medio Oriente.