Meloni critica l’ipotesi di nuovi dazi Usa: “Un errore, serve dialogo”

La premier da Seul riferisce di un colloquio con Trump sulla Groenlandia. Oggi riunione d’emergenza degli ambasciatori Ue. Preoccupazioni per l’equilibrio internazionale

La previsione di un aumento dei dazi nei confronti dei Paesi che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia è “un errore” e non trova il consenso dell’Italia. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo da Seul, dove ha riferito di aver avuto un colloquio con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nelle ultime ore.

Secondo Meloni, alla base delle tensioni ci sarebbe stato “un problema di comprensione e comunicazione” legato all’iniziativa di alcuni Paesi dell’Unione europea, che — ha sottolineato — non deve essere interpretata in chiave “anti-americana”. La premier ha ribadito la necessità di “riprendere il dialogo ed evitare un’escalation” che rischierebbe di compromettere i rapporti transatlantici.

Nel frattempo, l’Unione europea si prepara a una risposta comune: per oggi è stata convocata una riunione d’emergenza degli ambasciatori dei 27 Stati membri, con l’obiettivo di definire una linea condivisa di fronte alle possibili misure commerciali statunitensi.

Sul tema è intervenuto anche l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, che ha lanciato un duro monito: un’eventuale presa di possesso della Groenlandia da parte degli Stati Uniti attraverso l’uso della forza rappresenterebbe “la fine dell’ordine mondiale così come lo conosciamo”. Rasmussen ha inoltre criticato il linguaggio utilizzato da Trump, definendolo simile a quello dei “gangster”, e ha invitato la comunità internazionale a difendere con fermezza il diritto internazionale e la stabilità globale.