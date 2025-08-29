Meloni: "Disgustata dai siti sessisti, è revenge porn"

a premier: "Solidarietà e vicinanza a tutte le donne offese. Chi ha violato la loro intimità deve essere punito con la massima fermezza"

«Sono disgustata da ciò che è accaduto e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi “utenti”».

Con queste parole, in un colloquio con il Corriere della Sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato lo scandalo legato a siti e forum sessisti emerso in questi giorni.

La premier ha definito «avvilente» constatare che, nel 2025, «c’è ancora chi considera normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro all’anonimato o a una tastiera».

Meloni ha inoltre ribadito la necessità di un’azione rapida e incisiva da parte delle istituzioni: «Confido nelle autorità competenti affinché i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti».

Infine, la premier ha ricordato che «la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn».