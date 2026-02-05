Porsche, targa San Marino e banconote false: arrestato l’ex ciclista Andrea Piccolo

Con lui c’erano un 23enne e uno zio 56enne

Viaggiava su una Porsche targata San Marino con 2mila euro in banconote false nascosti sotto il volante. Andrea Piccolo, 24 anni, ex ciclista professionista ed ex campione europeo juniores a cronometro, è stato arrestato dai carabinieri a Napoli.

L’uomo, residente a San Marino dal 2022 grazie al regime fiscale agevolato per sportivi, è stato fermato in piazza del Municipio. Durante il controllo, i militari hanno scoperto il denaro contraffatto e un manganello telescopico all’interno dell’auto. Con lui c’erano un 23enne e uno zio 56enne: anche per loro è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere.

Piccolo, già sospeso per doping nel 2024 e allontanato dalla Ef Education-EasyPost, dovrà rispondere di detenzione di banconote false. Un nuovo capitolo giudiziario per l’ex promessa del ciclismo italiano.