Meloni in Giappone, vertice con la premier Takaichi

Impegno comune per la pace a Kiev, in Medio Oriente e per la stabilità dell’Indo-Pacifico

È la terza visita in Giappone dall’inizio del suo governo per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a Tokyo ha incontrato la neopremier nipponica Sanae Takaichi. Al centro del vertice bilaterale, oltre alla firma del partenariato strategico tra Italia e Giappone, il rafforzamento della cooperazione politica e internazionale.

Le due leader hanno ribadito l’impegno comune per la pace in Ucraina, per la stabilizzazione del Medio Oriente e per la sicurezza dell’area dell’Indo-Pacifico, considerata sempre più cruciale negli equilibri geopolitici globali.

«Siamo le prime due donne a guidare i nostri popoli», ha sottolineato Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte, richiamando il termine giapponese ganbaru, che significa fare più del proprio meglio. Un auspicio condiviso dalle due premier come simbolo dello spirito con cui Italia e Giappone intendono affrontare le sfide comuni del presente.