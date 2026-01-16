Meloni: "L’Artico sia una priorità per Ue e Nato"

La premier chiede una presenza coordinata dell’Alleanza atlantica nella regione per prevenire tensioni. La Russia ribadisce: «La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca»

L’Artico deve diventare una priorità strategica per l’Unione europea e per la Nato. È questo il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell’evento di presentazione della strategia italiana per l’Artico. In un intervento scritto, la premier ha sottolineato la necessità di una maggiore attenzione internazionale verso una regione sempre più centrale negli equilibri geopolitici globali.

«L’Italia è convinta che l’Artico debba essere sempre una priorità dell’Ue e della Nato e che l’Alleanza atlantica debba cogliere l’opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata, capace di prevenire tensioni e rispondere alle ingerenze di altri attori», ha affermato Meloni. Secondo la premier, una strategia condivisa è fondamentale per garantire stabilità, sicurezza e cooperazione in un’area resa sempre più strategica dai cambiamenti climatici e dalle nuove rotte commerciali.

Sul tema è intervenuta anche la Russia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito la posizione di Mosca sulla Groenlandia, dichiarando che «per noi la Groenlandia è parte del Regno di Danimarca». Un’affermazione che si inserisce nel più ampio contesto delle tensioni geopolitiche legate all’Artico, dove si intrecciano interessi militari, economici ed energetici delle principali potenze mondiali.