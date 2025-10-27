Meloni: “Le banche hanno guadagnato, ora diano una mano”. Salvini: “Coprite il Piano Casa 2026”

Nel nuovo libro di Bruno Vespa, la premier sollecita gli istituti di credito a contribuire per sostenere le fasce più deboli. Il vicepremier rilancia: “Gli utili record permettono di finanziare i progetti per la casa”

La premier Giorgia Meloni torna a parlare del ruolo delle banche e del loro contributo all’economia nazionale, sottolineando la necessità di un maggiore impegno sociale da parte degli istituti di credito. Nel nuovo libro di Bruno Vespa, Meloni afferma: “Se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte, è giusto che ci diano una mano: su 44 miliardi di profitti ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli, possono essere soddisfatte”.

Un appello, quello della premier, che si inserisce nel più ampio dibattito sul sostegno ai cittadini in difficoltà e sulla redistribuzione dei profitti del settore finanziario.

Sulla stessa linea si è espresso anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha rilanciato l’invito al mondo del credito: “Chiederò che coprano il Piano casa del 2026, stanno facendo margini notevolissimi”.

Le dichiarazioni di Meloni e Salvini riaccendono così il confronto tra governo e banche, con l’esecutivo che punta a coinvolgere il sistema finanziario nella realizzazione dei programmi di crescita e inclusione sociale, a partire proprio dal settore abitativo.