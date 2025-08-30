Meloni pensa a Chiocci come portavoce, ma il direttore del Tg1 smentisce

L’indiscrezione del Foglio viene frenata: “Io qui do l’anima, al Tg1 sto bene”

Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, sarebbe tra i candidati a diventare portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A rilanciare l’indiscrezione è stato Il Foglio, che ha citato “figure apicali del governo e della Rai” e riferito di un forte interessamento proveniente dai vertici di Fratelli d’Italia.

Secondo il quotidiano, la premier starebbe valutando un rafforzamento della sua comunicazione in vista della “seconda fase del governo”, proiettata verso le elezioni politiche del 2027, e vedrebbe in Chiocci “una persona di assoluta fiducia”.

La notizia ha subito alimentato discussioni, al punto che lo stesso direttore del Tg1 ha convocato una riunione di redazione poco prima dell’edizione delle 13.30 per chiarire la sua posizione. “Al Tg1 sto bene e do l’anima – ha spiegato Chiocci –. Ho contatti come anche in passato: se dovessi lasciare, avviserei subito prima di tutto voi e l’azienda”.

Una dichiarazione che, almeno per ora, sembra voler mettere un freno ai rumors.