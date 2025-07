Meloni: "Riconoscere ora lo Stato di Palestina è controproducente"

La premier frena sull’annuncio di Macron: "Serve prima un vero processo di costituzione". Bonelli attacca: "Codardia politica e complicità con Netanyahu"

La premier Giorgia Meloni, in un’intervista a la Repubblica, ha definito "controproducente" il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, commentando l’apertura del presidente francese Emmanuel Macron. "Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto quando non lo è", ha spiegato, ribadendo di essere favorevole a uno Stato palestinese ma solo al termine di un percorso politico concreto.

Dura la replica di Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che ha definito la posizione di Meloni "un atto di codardia e servilismo verso Netanyahu". Bonelli ha accusato il governo di "boicottare nei fatti l’obiettivo di uno Stato palestinese" e di "voltare le spalle al diritto internazionale" mentre a Gaza si continua a morire.