Meloni sul caso di Rovigo: “La difesa è sempre legittima”

Il proprietario spara e ferisce un ladro durante una rapina: non è indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa

“La difesa è sempre legittima”. Con queste parole, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social per commentare il caso avvenuto ieri a Rovigo, dove il proprietario di un’abitazione ha sparato contro un ladro sorpreso durante una tentata rapina, ferendolo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo non risulta indagato. La sua posizione è infatti coperta dalle nuove disposizioni sulla legittima difesa, che rafforzano la tutela di chi reagisce a un’aggressione nella propria abitazione o nel luogo di lavoro.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul tema della sicurezza e sul diritto dei cittadini a difendersi da intrusioni o minacce. Il governo, negli ultimi mesi, ha più volte ribadito l’intenzione di “stare dalla parte di chi subisce, non di chi aggredisce”, come dichiarato in passato dalla stessa Meloni.

Le indagini sono comunque in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, mentre il ladro ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.