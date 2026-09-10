Memorial Pantani, sabato il via da Riccione per 170 ciclisti

La 23ª edizione parte alle 11.45 da viale Ceccarini: 192 chilometri fino a Cesenatico, con passaggio anche nell’entroterra

Riccione torna per un giorno al centro del grande ciclismo internazionale. Sabato 12 settembre dalla città partirà la 23ª edizione del Memorial Marco Pantani, gara che vedrà al via 25 squadre e più di 170 corridori provenienti da diversi Paesi.

Il gruppo prenderà il via alle 11.45 all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Milano. Da lì i corridori attraverseranno una parte della città prima di dirigersi verso l’entroterra. Il percorso cittadino toccherà viale San Martino, viale Campania, viale Abruzzi, viale Caprera, viale Sardegna, viale Bolgheri, viale Empoli e viale Venezia. La corsa passerà poi sul nuovo tratto di viale Palma Nova, proseguendo verso viale Udine, viale Mestre, viale Veneto e viale Saronno, da dove lascerà il territorio di Riccione in direzione Coriano.

Per permettere il passaggio della gara, il traffico sulle strade interessate sarà fermato soltanto per il tempo necessario al transito dei corridori e delle 30 ammiraglie al seguito. Le strade verranno riaperte subito dopo il passaggio della coda della corsa. A occuparsi della sicurezza saranno Polizia stradale, scorta tecnica e Polizia locale di Riccione e Coriano.

Una volta lasciata la Riviera, la competizione proseguirà lungo un tracciato complessivo di 192 chilometri, con arrivo previsto a Cesenatico. La partenza riccionese è sostenuta dal Comune di Riccione insieme al Gruppo Sportivo Emilia, alla Regione Emilia-Romagna e al Panathlon Club Cesena. Per la città sarà una nuova occasione per ospitare una gara che unisce il richiamo del ciclismo internazionale al nome di Marco Pantani.