Memorie di famiglia e d’impresa: Lorenza Bonifazi racconta Mercatino Marecchia in “Amori, polveri e motori”

Alla Biblioteca Gambalunga la storia della famiglia Bonifazi diventa un viaggio tra memoria, fotografia e vita quotidiana nella Valmarecchia del Novecento

Ci sono libri che nascono da un bisogno intimo: quello di salvare la memoria prima che svanisca

È il caso di “Amori, polveri e motori. La famiglia Bonifazi da Mercatino Marecchia a Novafeltria”, che Lorenza Bonifazi presenta venerdì 7 novembre alle ore 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti 2025”. A dialogare con l’autrice sarà lo storico Carlo Colosimo



È la storia di un archivio fotografico che si fa racconto di una comunità. Il libro nasce da una scoperta familiare: un ricco fondo di fotografie scattate da Alessandro “Sandrino” Bonifazi (1890–1971), nonno dell’autrice, geometra e imprenditore con la passione per la fotografia. Le immagini, scattate tra gli anni Venti e Cinquanta del Novecento, restituiscono la vita quotidiana di Mercatino Marecchia (l’attuale Novafeltria), di Rimini e della Valmarecchia, tra paesaggi, ritratti e momenti di vita balneare.



Le fotografie, molte delle quali inedite, raccontano una società in trasformazione, vista con l’occhio curioso e poetico di un dilettante appassionato, capace di fissare nei volti e nelle scene domestiche un senso di eternità e tenerezza. I Bonifazi furono tra Ottocento e Novecento una delle famiglie più attive della Valle del Marecchia, protagoniste della vita commerciale e culturale del territorio. In particolare, Sandrino Bonifazi univa alla formazione tecnica una spiccata sensibilità artistica, portando nella fotografia la stessa inventiva e cura che caratterizzavano le sue attività imprenditoriali.



Il volume ripercorre anche le molte passioni di Sandrino Bonifazi – dalle motociclette Adler e Indian alle auto e alla bicicletta da corsa – e racconta la vivace figura della moglie Alba Campana, musicista riminese molto attiva nei salotti culturali della città. Accanto ai ritratti familiari, gli scatti evocano un’epoca di fervore e cambiamento, in cui il Polverificio Bonifazi, fiorente industria locale, contribuì allo sviluppo economico della valle. Gli anni della crisi e delle difficoltà non cancellano, tuttavia, la leggerezza del suo sguardo: Sandrino attraversa le vicende della vita con ironia e passione, consegnando alle generazioni successive un patrimonio visivo di grande valore storico e umano.

Lorenza Bonifazi è stata docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico di Rimini per molti anni con una particolare attenzione alla storia e all’arte del nostro territorio, favorendo la partecipazione degli studenti alle Giornate del FAI, a progetti come “Le pietre raccontano” e “Di ponte in ponte” (in collaborazione con l’IBC dell’Emilia-Romagna), ideando significativi percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con i musei comunali e la fototeca Gambalunga. Oggi si occupa dell’archivio di famiglia a Novafeltria, dello studio e digitalizzazione del materiale, della sua diffusione attraverso pubblicazioni e interventi che possano restituire la storia del territorio dell’Alta val Marecchia. In tale ottica sono venuti alla luce …E si mandi in tavola. Antiche ricette dal Montefeltro, Raffaelli, 2006; Casa Gambetti. Nicola guaritore: una vita per gli altri, 2025

Carlo Colosimo è uno storico e membro del Direttivo della Società di Studi Storici per il Montefeltro.





