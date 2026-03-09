Meno di 11 unità al Fellini e turni ridotti in stazione: la Polizia chiede rinforzi immediati

L'appello del sindacato per la stagione estiva

Sedici nuovi agenti rappresentano «una boccata d’ossigeno» per Questura e Polizia Stradale, ma non bastano a coprire le carenze di personale. A dirlo è la segretaria provinciale del Siulp Monica Staurenghi, che ha fatto il punto della situazione in un intervento sul Corriere Romagna.

Gli ultimi arrivi – 11 ispettori e 2 agenti in Questura e 3 unità alla Polizia Stradale – migliorano solo in parte l’organico. Restano infatti criticità soprattutto nelle specialità più esposte durante la stagione turistica, come Polaria e Polfer.

In particolare la Polizia di frontiera dell’aeroporto Fellini, con l’aumento dei collegamenti aerei previsti per l’estate, dovrà affrontare un forte incremento di lavoro con un organico sottodimensionato di circa 11 unità.

Situazione difficile anche alla Polizia ferroviaria: alla stazione di Rimini operano quattro agenti per turno che, tra ferie, permessi e malattie, spesso si riducono a due, con un’età media piuttosto elevata.

In vista delle festività pasquali e della stagione estiva, il sindacato chiede quindi più personale e un anticipo dei rinforzi stagionali: «Da anni arrivano dal 1° luglio al 30 agosto – ha spiegato Staurenghi sul Corriere Romagna – ma servirebbero dal 1° giugno al 30 settembre per coprire tutta l’estate».