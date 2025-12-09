Mercati, laboratori e teatro: la Valconca celebra il Natale

Da Montegridolfo a Cattolica, passando per Montescudo e San Clemente, una settimana ricca di attività per famiglie e appassionati

San Giovanni in Marignano – La Fiera di Santa Lucia e gli appuntamenti culturali

A San Giovanni in Marignano la settimana si apre con un momento dedicato alla cultura: martedì 9 dicembre, alle ore 18.00, la Biblioteca comunale ospita la presentazione del volume “La Valle del Conca: storia arte paesaggio” di Dorigo Vanzolini, un viaggio narrativo che intreccia identità, memoria e territorio.

Il cuore del fine settimana è però la storica Fiera di Santa Lucia, che sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre trasforma il paese in un vero percorso tra tradizioni, mercati e spettacoli.

Le vie Vittorio Veneto e Roma accolgono esposizioni di trattori, macchine agricole e auto d’epoca, mentre tra piazza Silvagni e via XX Settembre si snoda il mercato di dolciumi, artigianato e tipicità, con uno spazio dedicato alle associazioni del territorio.

La Chiesa di Santa Lucia, sempre aperta durante la fiera, diventa un luogo simbolico dove i bambini possono lasciare i loro pensieri nella cassettina dedicata.

La Fiera è anche un intreccio di cultura, solidarietà e comunità: visite alla mostra entomologica del Centro Studi Naturalistici, omaggi natalizi dell’Avis in Galleria Marignano, e un grande villaggio natalizio animato da elfi, laboratori, giochi e dolcezze a partire dalle ore 14.30 in piazza Silvagni.

Il programma religioso si apre sabato 13 dicembre con la Santa Messa delle 10.30 nella Chiesa di Santa Lucia, accompagnata dal Chorus Marignanensis, mentre nel pomeriggio, alla Casa della Cultura, alle ore 15, si tiene la tavola rotonda “Le vie del grano – ane, storie e mani”, un viaggio nei saperi artigiani del territorio che si conclude con una degustazione.

Domenica 14 dicembre la giornata prosegue tra gusto, musica e teatro: alle ore 9.30 in piazza Silvagni viene presentato il Panettone d’autore, alle 11.15 la Chiesa di San Pietro ospita la Santa Messa, e alle 17.00 lo stesso luogo accoglie il Concerto di Natale del Corpo Bandistico.

La Chiesa di Santa Lucia diventa nuovamente protagonista alle ore 15 con un concerto d’organo del maestro Roberto Torriani.

Il Teatro Massari, alle ore 16.30, accoglie i piccoli spettatori con “Piccole storie in Tecknicolor”, spettacolo consigliato dai 3 agli 11 anni.

Sabato sera, il palcoscenico del Teatro Massari si illumina con la commedia Il meglio deve ancora venire, in scena alle ore 21.00, una riflessione ironica e profonda sull’amicizia, la vita e le sue sfide.

Montegridolfo – Il Borgo dell’Olio Novello

Domenica 14 dicembre, Montegridolfo celebra la sua vocazione agricola con Il Borgo dell’Olio Novello, giornata dedicata ai frutti dell’olivicoltura. Fin dal mattino, dalle ore 11, il borgo si anima con mercatini e degustazioni, seguiti da attività per famiglie e laboratori creativi a partire dalle 14.30.

La giornata entra nel vivo con spettacoli per bambini, incontri formativi e il prestigioso Concorso regionale degli oli extravergini di oliva, giunto alla XXX edizione. La Grotta Azzurra ospita momenti dedicati alla cultura dell’olio, mentre lo Studio Lucina apre un laboratorio di stampa su tovaglioli vintage.

Cattolica – Una settimana tra creatività, teatro, laboratori e tradizioni

Cattolica vive una settimana densissima di appuntamenti, soprattutto dedicati ai bambini e alle famiglie.

Si parte martedì 9 dicembre, alle 16.30, nella Serra dei Sogni di piazza Roosevelt con “Laboratorio dei Presepi – Costruiamo assieme la capanna di Betlemme”.

Mercoledì 10 dicembre, alle 17.00, nello stesso luogo, il Centro culturale polivalente porta in scena “Letture da favola”, un viaggio tra luci e atmosfere natalizie.

Giovedì 11 dicembre è una giornata doppia: alle 16.00, sempre nella Serra dei Sogni, Simona Angelini guida un laboratorio creativo dedicato all’immaginazione delle mani, mentre in serata, al Teatro della Regina, arriva Pierluca Mariti con il suo monologo “Grazie per la domanda”, produzione Savà, un racconto ironico e personale sulle nevrosi della vita contemporanea.

Venerdì 12 dicembre, alle 16.30, torna la creatività con la preparazione delle ghirlande di Natale, a cura di Daniela Franceschelli.

Nel fine settimana, sabato 13 dicembre, la Biblioteca di Cattolica ospita alle 10.00 “Leggiamo una storia”, incontro per bambini dai 0 ai 3 anni curato da Nati per Leggere.

Nello stesso pomeriggio, la città propone un ricco programma tra gusto e tradizione: al Palazzo del Turismo, alle 17.00, il seminario “Il cacao tra storia, miti e misteri”; nella Serra dei Sogni, i laboratori di cioccolato per bambini guidati dal maestro Paolo Staccoli con turni alle 16.00 e alle 16.30.

Sempre sabato, da viale Bovio, si accende la serata con 90’s Après-Ski, dj set di Max Simoncelli dalle ore 22.

La mostra fotografica “Bagnini Bagnanti – 60 anni di vita”, dal bagno 42 al bagno 21, accompagna per tutta la settimana un viaggio nella storia della cooperativa bagnini.

Domenica 14 dicembre, la città accoglie una nuova edizione dell’esposizione settimanale di auto e moto d’epoca in piazza Primo Maggio dalle 9.30 alle 12.00, mentre alle 10.30 prende il via la colorata sfilata dei Babbi Natale in SUP dal centro fino ai Bagni Renato.

Il pomeriggio si apre con la presentazione del podcast “Storie in cuffia” alle 16.00 al Museo della Regina.

Al Teatro della Regina, alle 16.30, la rassegna “Tutti a Teatro” presenta “Gli aiutanti di Babbo Natale”, spettacolo per famiglie che gioca con l’immaginario della festa, tra gags e ritmo incalzante.

La giornata si chiude nella Serra dei Sogni, alle 16.30, con “Xocoatl: la bevanda degli dei”, un nuovo incontro dedicato alla cultura del cacao.

Montescudo-Montecolombo – Tra galà, laboratori, teatro e tradizione

Venerdì 12 dicembre, al Teatro Rosaspina, alle 18.00, si celebra la premiazione dell’Italian Pet Friendly Galà, che riconosce le realtà italiane più sensibili all’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe, seguita da una degustazione su invito.

Sabato 13 dicembre, al Museo di Valliano, dalle 15.30, prende vita il laboratorio “Terra di pace, mare di sogni”, dove bambini e famiglie possono creare buste porta-lettere poetiche dedicate al Natale.

Nello stesso giorno, alle 16.30, la Biblioteca “Don Matteo del Monte” di Taverna festeggia i 250 anni di Jane Austen con un party letterario dedicato alla celebre autrice inglese.

La sera si accende con la commedia dialettale “La divina Rumagna a Teatro”, in scena alle 21.00 al Teatro Rosaspina.

Domenica 14 dicembre, alle 15.00, il borgo di San Savino inaugura il suo presepe con una festa per famiglie, musica, dolci e l’arrivo di Babbo Natale.

La serata si chiude nuovamente al Rosaspina, dalle 21.00, con “La vita come un film”, spettacolo tra canzoni, dialoghi e immagini dedicato alle colonne sonore più amate.

Gemmano – Pomeriggi per bambini e comunità

Sabato 13 dicembre, dalle 16.00 alle 17.30, la Ludoteca comunale ospita un pomeriggio di laboratori e giochi di comunità dedicati ai più piccoli, con prenotazione obbligatoria. Un appuntamento che rinsalda lo spirito di condivisione e creatività tipico del periodo natalizio.

Mondaino - Incontro con i Krampus

Sabato 13 dicembre, alle ore 16 presso sala del consiglio comunale di Mondaino si terrà un appuntamento per scoprire e conoscere meglio la leggenda dei Krampus.

San Clemente – Tradizione, cultura e teatro contemporaneo

La giornata di sabato 13 dicembre offre due anime diverse del Natale a San Clemente.

Da un lato, al Polisportivo di via Cerro, la serata “In tombola” riporta al centro la tradizione e il gioco comunitario, con inizio alle ore 20.30.

Dall’altro, il Teatro Villa apre le sue porte a un incontro-spettacolo dedicato al libro Il (vero) problema di questo Paese, con Valerio Aprea in dialogo con Francesca Airaudo, un momento tra comicità e riflessione che prende il via alle ore 21.15, preceduto dall’apertura del Teatro Club alle 20.00 e dal pre-show “Signori la Mezza”.

Morciano di Romagna – Il Villaggio di Natale

Domenica 14 dicembre, dalle ore 15.00, piazza del Popolo si trasforma nel Villaggio di Natale, con pista di pattinaggio, giostre, giochi, trampolini e attività per bambini curate dal gruppo Scout. Un pomeriggio di festa che accompagna famiglie e visitatori verso l’atmosfera delle festività.

Saludecio – Annuncio! Il concerto che attraversa i secoli

Domenica 14 dicembre, la Chiesa di San Biagio accoglie alle 18.00 il concerto “Annuncio! – La buona novella dal Medioevo ai giorni nostri”, con la Schola Cantorum Santa Lucia e la Corale del Montefeltro, dirette da Paola Saso Leone. Un viaggio musicale che unisce epoche e sensibilità diverse, a ingresso libero.

Il programma completo degli eventi e degli itinerari è disponibile sul sito ufficiale del turismo della Valconca: www.lavalledellevacanze.it.