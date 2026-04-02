Mercatino Conca abbraccia il suo medico: festa a sorpresa per il dottor Ceccolini

Lunedì 31 marzo l’ultimo giorno di visite per lo storico medico di famiglia, accolto poi da una sorpresa organizzata dai cittadini per ringraziarlo

Mercatino Conca ha salutato con affetto il dottor Loris Ceccolini, storico medico di famiglia che dopo oltre trent’anni di servizio ha chiuso il suo ambulatorio. Per lui, lunedì 31 marzo, i cittadini hanno organizzato una festa a sorpresa per ringraziarlo della professionalità, della disponibilità e della presenza costante dimostrate in tutti questi anni. Dal 1° aprile il testimone passa alla dottoressa Sara Berzigotti.

Il saluto degli abitanti di Mercatino Conca

Non si accompagnano alla porta più di duemila pazienti dopo oltre trent'anni senza che un intero paese se ne accorga. E infatti Mercatino Conca se n'è accorto eccome.

Lunedì 31 marzo, quando il dottor Loris Ceccolini ha chiuso per l'ultima volta la porta dell'ambulatorio di Via Lungo Conca al termine del suo ultimo pomeriggio di visite, pensava che la giornata fosse finita. Invece lo abbiamo portato — con una scusa — alla sala polivalente comunale, dove lo aspettavamo tutti. Una festa a sorpresa, organizzata da noi cittadini, per dirgli semplicemente: grazie.

Grazie per più di trent'anni di presenza puntuale, di risposte chiare, di competenza che non ha mai pesato. Grazie per essere stato un punto fermo per le nostre famiglie. Laureato all'Alma Mater di Bologna, specializzato a Firenze in Igiene e Medicina Preventiva, il dottor Ceccolini non è stato solo il nostro medico: è stato una certezza quotidiana.

Lo abbiamo visto affrontare anche il momento più duro. Durante il Covid è finito in ospedale per 52 giorni, da paziente. Ne è uscito con quella tenacia che chi lo conosce sa bene riconoscere, ed è tornato a fare quello che ha sempre fatto: lavorare per noi e camminare i suoi dieci chilometri al giorno, un'abitudine che non ha mai abbandonato e che si porta dietro anche in pensione.

La serata è stata piena di affetto. Il Comune gli ha consegnato una targa, il personale sanitario gli ha regalato un quadro con un veliero — perché questi anni insieme sono stati come una navigazione, con le sue rotte, il suo mare grosso e tante vele spiegate. Un cittadino ha donato un secondo dipinto. E noi, come comunità, gli abbiamo regalato un orologio: il tempo adesso è tutto suo.

Le signore del paese hanno preparato i dolci, abbiamo alzato i bicchieri e brindato alla sua pensione. Era commosso, si vedeva. Ci ha ringraziato per l'affetto di tutti questi anni e ci ha chiesto scusa — lui a noi — per qualche piccola incomprensione o svista, dicendo che non è mai stata voluta, ma fatta sempre per il nostro bene. E in quel momento, se qualcuno non si era ancora commosso, lo ha fatto.

Dal 1° aprile il nostro ambulatorio è nelle mani della dottoressa Sara Berzigotti, alla quale diamo il benvenuto.

Al dottor Ceccolini auguriamo buona pensione. Si prenda tutto il tempo che merita — magari cominciando dai prossimi dieci chilometri, fatti senza fretta e senza urgenze, inseguendo il buon vento.