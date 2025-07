Mercato Coperto, si parte con il piano B: lavori al via a fine estate

200.000 euro per interventi di manutenzione e riqualificazione al Mercato Coperto di Rimini

Con il via libera della Giunta, è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del Mercato coperto di Rimini.

Una serie di interventi di cui si prevede l’inizio dei lavori a settembre e che riguardano un primo stralcio per un importo di 200mila euro, a cui farà seguito un secondo stralcio dello stesso importo che prenderà il via entro la fine dell’anno.

In seguito all’assunzione della gestione diretta a partire dal 1 gennaio 2025 da parte del Comune di Rimini del Mercato centrale coperto di via Castelfidardo, è emersa la necessità di programmare alcuni interventi straordinari di manutenzione nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto con la Società in House Anthea.

In particolare, il progetto del primo stralcio prevede lavori di manutenzione del manto di copertura, ripristini localizzati dei soffitti del piano seminterrato con rasature ad intonaco e tinteggiatura, la sostituzione localizzata di vetri e porte, la sostituzione di parti impiantistiche degli impianti esistenti.

Con il secondo stralcio, che verrà eseguito a partire dalla fine del 2025, si interverrà sull’adeguamento banchi ortofrutta e sul rifacimento dei servizi igienici (Pubblico e Operatori) e altri interventi diffusi di manutenzione.