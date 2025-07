Mercato coperto di Rimini, stop al falco anti-piccioni

Il Comune fa marcia indietro dopo le proteste ambientaliste: si cercano soluzioni alternative per affrontare l’emergenza igienico-sanitaria segnalata dall’Ausl

Il Comune ha annullato l'intervento previsto per domenica 27 luglio che prevedeva l’uso di un falco per allontanare i piccioni dal Mercato coperto, dopo proteste di ambientalisti e associazioni. La decisione è stata presa in extremis: si cercheranno ora soluzioni alternative, sempre nel rispetto delle norme, per risolvere il problema igienico-sanitario sollevato dall’Ausl Romagna. I tempi e le modalità dell’intervento saranno ridefiniti insieme ad Anthea.