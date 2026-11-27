Mercato ittico di Rimini, il Comitato di via Sinistra del porto replica a Montini: "Il pesce fresco c’è già al Caar"

I residenti contestano le dichiarazioni dell’assessora sul progetto di San Giuliano e rilanciano la proposta di trasferire tutte le attività al Centro Agroalimentare. Nel mirino anche il consumo di suolo e il rischio idraulico dell’area

Il pesce fresco al Caar c’è già e il nuovo mercato ittico di San Giuliano, secondo il Comitato dei residenti di via Sinistra del porto, potrebbe essere evitato trasferendo l’intera attività al Centro Agroalimentare. Il gruppo torna sulla questione dopo le dichiarazioni dell’assessora all’Ambiente e alla Blue Economy Anna Montini, rilasciate il 26 novembre al Resto del Carlino, e contesta la necessità di realizzare una nuova struttura.

Nel comunicato il Comitato chiarisce che la propria proposta non prevede due mercati, ma il trasferimento completo al Caar, compresa la sala aste. L’alternativa, sostengono i residenti, permetterebbe di utilizzare il nuovo padiglione inaugurato con un investimento di 11 milioni di euro, evitando di spendere altri 9,2 milioni per il progetto di San Giuliano. Il gruppo richiama anche l’ipotesi di un ampliamento di 18mila metri quadrati del Caar, che sarebbe al vaglio degli uffici comunali.

Il Comitato contesta inoltre l’affermazione secondo cui al Centro Agroalimentare opererebbero soltanto grossisti di prodotti congelati. Secondo i residenti, le aziende ittiche presenti commercializzano già pesce fresco, come dimostrerebbero anche i canali social ufficiali del Caar. Sul tema della vicinanza al porto, il gruppo sostiene che la freschezza del pescato dipenda dalla rapidità dello sbarco, dalla refrigerazione e dal rispetto della catena del freddo, non da pochi minuti di trasporto su un camion isotermico. A sostegno della propria posizione cita anche l’esempio di Chioggia, dove il mercato ittico è stato trasferito dalla zona portuale per migliorare la logistica e ridurre il traffico dei mezzi pesanti.

La critica più dura riguarda però l’area individuata a San Giuliano. Il Comitato definisce «paradossale» che a sostenere il progetto sia l’assessora all’Ambiente e segnala che il terreno, oggi verde, ricade in fascia P3 del Piano per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino del Po, classificata a pericolosità idraulica elevata, con rischio di alluvioni frequenti. I residenti chiedono quindi al Comune di considerare le alternative e di tenere conto del consumo di suolo e del rischio idraulico. «Più rispetto per i dati di fatto, per l’ambiente e per i cittadini di Rimini», è la richiesta conclusiva del Comitato.