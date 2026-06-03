Mercato Saraceno, fermato sulla E45 con due scatoloni pieni di ketamina

Arrestato 22enne con 15 chili di droga

Si è conclusa nella giornata di ieri, 2 giugno, un'importante operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di un cittadino albanese di 22 anni, sorpreso a trasportare 15 chilogrammi di ketamina nascosti all'interno della propria vettura.

L'attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti avevano individuato un'auto sospetta che si aggirava nel comprensorio cesenate e che risultava essere stata noleggiata da un cittadino albanese.

Dopo aver avviato un'attenta attività di osservazione, gli investigatori hanno seguito gli spostamenti del veicolo fino a quando questo ha imboccato la E45 in direzione Roma a velocità sostenuta. A quel punto è stato richiesto l'intervento di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna, che ha fermato il mezzo all'altezza di Mercato Saraceno.

Durante il controllo, il conducente ha manifestato evidente nervosismo e insofferenza nei confronti degli agenti. Inoltre, non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti circa la propria presenza sul territorio e i motivi del viaggio.

L'atteggiamento sospetto ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti due scatoloni contenenti polvere bianca che, a seguito delle verifiche effettuate, è risultata essere ketamina per un peso complessivo di circa 15 chilogrammi.

Alla luce dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, per il 22enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche circa 4.000 euro in contanti.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Forlì. Nei giorni successivi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.