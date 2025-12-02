Mercato Saraceno sotto assedio: l'ondata di furti non si ferma, cittadini in allarme e turni di ronda

"Non siamo più al sicuro neanche in casa nostra": la paura dei residenti

Da circa due mesi Mercato Saraceno è colpita da una lunga serie di furti in abitazioni, aziende, attività commerciali e associazioni sportive. I colpi avvengono soprattutto in tarda serata, tra le 22 e le 23, mentre nelle case spesso tra le 17 e le 19, quando molti residenti non sono ancora rientrati.

La situazione sta generando paura e insicurezza: alcuni cittadini hanno creato un gruppo WhatsApp per scambiarsi segnalazioni e organizzare turni di controllo. «Arriva una notizia quasi ogni sera», racconta una residente, spiegando come molti non si sentano più al sicuro neppure in casa propria.

Gli ultimi episodi risalgono alla notte tra domenica e lunedì: nel mirino l’Officina Fabbri, l’azienda Vinieri, Tenuta Casali, due magazzini a Taibo e persino un garage da cui è stata rubata un’auto. In alcuni casi i ladri hanno tentato di portare via macchinari e attrezzi, già pronti per il carico, ma sono stati disturbati all’ultimo momento.

Lunedì scorso è stato colpito anche il centro commerciale: alla tabaccheria Superstar il bottino sfiora i 30mila euro. I ladri avevano preparato una via di fuga passando dai giardini delle abitazioni vicine, incrociando anche alcuni residenti.

La popolazione chiede maggiori controlli, mentre cresce il timore per una situazione percepita come un vero e proprio assedio.