Mercato Saraceno: tenta di investire il rivale, travolge un vicino: arrestato 56enne

Già noto alle cronache per precedenti episodi di violenza

Un 56enne di origini albanesi, residente in zona Spinello è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. A giugno avrebbe cercato di investire con un autocarro un giovane rivale, con cui aveva avuto ripetuti litigi e minacce, finendo però per travolgere un 80enne vicino di casa, rimasto ferito con fratture guaribili in 40 giorni. La scena era stata ripresa dal cellulare della vittima designata e ha permesso ai carabinieri di ricostruire i fatti. L’uomo, già noto alle cronache per un’aggressione al suo ex datore di lavoro nel 2021, nega ogni addebito.