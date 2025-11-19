Mercoledì 26 Novembre, torna la SIRUN al Palacongressi di Rimini

Corriamo insieme contro le malattie reumatologiche Mercoledì 26 novembre al Palacongressi di Rimini. Partenza ore 19:30

La grande corsa solidale della Società Italiana di Reumatologia torna protagonista a Rimini con una nuova edizione della SIRUN, l’evento sportivo che unisce passione, benessere e sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche. Una serata di sport e solidarietà, aperta a tutti, che prenderà vita mercoledì 26 novembre 2025 con partenza e arrivo al Palacongressi di Rimini. Due percorsi per tutti: 10 km – Corsa non competitiva e 5 km – Corsa non competitiva / Camminata. Un doppio percorso pensato per permettere a chiunque di partecipare: runner abituali, camminatori, famiglie e tutti coloro che desiderano sostenere la ricerca reumatologica.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 17:00 – Apertura del Village e consegna del pacco gara, alle 19:30 – Partenza della SIRUN e arrivo con ristoro finale presso il Palacongressi. Saranno premiati i Primi 3 assoluti uomini e donne

Una corsa in notturna, sicura e suggestiva

La manifestazione si svolge in notturna, ma il percorso sarà completamente illuminato. Il personale addetto sarà dotato di torce e, per chi lo desidera, sarà possibile portarne una propria (non obbligatoria).