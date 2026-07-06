Mercoledì 8 luglio torna la Rimini Shopping Night

Negozi, boutique, botteghe storiche, bar e ristoranti aperti per l'evento dell'estate

Come ogni mercoledì sera, anche l’8 luglio il centro storico di Rimini si accende e si trasforma in uno spazio di incontro, cultura, intrattenimento e shopping con la Rimini Shopping Night, progetto della CNA Rimini che promuove il commercio di prossimità e valorizza il cuore della città attraverso la collaborazione tra operatori commerciali e istituzioni.

Protagoniste dell’iniziativa sono le attività economiche della città, che con aperture serali, allestimenti, accoglienza e proposte dedicate contribuiscono a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Negozi, boutique, botteghe storiche, bar e ristoranti per tutta l’estate offrono a cittadini e turisti l’opportunità di vivere il centro in modo autentico, dinamico, divertente e vivo.

Musei aperti

Il sistema museale cittadino resta aperto in orario serale con diverse iniziative. Il Museo della Città e la Domus del Chirurgo saranno visitabili dalle 21.00 alle 23.00 con ingresso gratuito per cittadini e under 30. Apertura straordinaria serale anche per il Museo Fellini – Castel Sismondo, sempre dalle 21.00 alle 23.00.

Ai palazzi dell’arte

Prosegue il programma di Estate contemporanea, con la mostra internazionale Sailing to Byzantium: 6 artists from New York e la personale di Luca Giovagnoli Summer Dream, che mettono in dialogo ricerca artistica internazionale e produzione contemporanea legata al territorio.

Al Fellini Museum – Palazzo del Fulgor è visitabile la mostra Carlo Zauli. Sensualità della forma, dedicata alla ceramica del Novecento, insieme all’esposizione Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele.

Al Museo della Città è aperta la mostra Del mare e d’altri sogni di Filippo Manfroni, mentre a Palazzo del Fulgor si può visitare inVisibili. Le pioniere del cinema.

Arte e cultura

La serata propone anche un ricco calendario di visite guidate e incontri. “Una notte al museo: Rimini dal ‘300 alla Rimini del Rinascimento” è in programma alle 21.00 a cura di Visit Rimini.

Alle 20.50 appuntamento con Notturno d’arte dedicato a Federico Fellini e al Fellini Museum, con partenza dal Cinema Fulgor e prenotazione obbligatoria.

Proseguono inoltre le visite guidate a Castel Sismondo con alla scoperta del Fellini Museum, in programma tutti i mercoledì fino al 26 agosto alle 21.15.

Il Rimini City Tour accompagna i visitatori tra le meraviglie della città con percorsi dedicati alla storia, all’arte e alla cultura riminese.

Al Museo della Città si tiene anche l’incontro “Omero sotto le stelle”, dedicato al tema del pianto come linguaggio dell’anima, alle 21.00 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cinema sotto le stelle

Alla Cineteca del Comune di Rimini prosegue la rassegna Agostiniani 2026 con la proiezione del film Il bene comune di Rocco Papaleo.

Food

Al Mercato Coperto si rinnova l’appuntamento con La Magnèda: dalle 18.00 alle 23.00 gli operatori preparano piatti con prodotti del mercato, con servizio ai tavoli e intrattenimento musicale.

Sport

Al Ponte di Tiberio prosegue Fluxo Summer, il programma di allenamenti all’aperto guidati da istruttori specializzati, attivo dal lunedì al giovedì con diverse discipline fitness.

Mercatini

In Piazza Cavour torna il mercatino dei bambini “I ricordi in soffitta”, mentre in Piazza Tre Martiri è attiva la mostra-mercato Artigiani al centro by night, dedicata all’artigianato handmade.

Music & show

La serata si anima anche nei locali del centro: al Caffè Vecchi 1850 dj set in vinile, all’Enoteca 400 concerto live di Francesco Mussoni, mentre alla Guinguette in Vecchia Pescheria live music con Simon Evans e a seguire dj set.