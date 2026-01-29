Metal detector e cani antidroga in tre scuole di Pavia

Dall’intervento sono stati rinvenuti tre coltellini, circa 3 grammi di hashish e un bilancino

Blitz della polizia in tre istituti superiori di Pavia (Cardano, Cossa e Cremona), dove agenti con metal detector e cani antidroga hanno effettuato controlli sugli studenti. Una docente, che ha chiesto l’anonimato, ha denunciato a Fanpage.it presunti episodi discriminatori: nella sua classe sarebbero stati perquisiti solo due studenti nordafricani, che si sono detti umiliati.

La Questura conferma l’operazione, svolta con la Squadra mobile e l’unità cinofila di Genova, in accordo con dirigenti scolastici e Prefettura, nell’ambito di un progetto di prevenzione e legalità. Dall’intervento sono stati rinvenuti tre coltellini, circa 3 grammi di hashish e un bilancino; due studenti sono stati segnalati per possesso di droga a uso personale.

Critiche arrivano anche dai sindacati Cgil e Flc Cgil, che contestano l’approccio repressivo e chiedono maggiori investimenti in educazione e inclusione.