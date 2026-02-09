Altarimini

Meteo dei prossimi giorni dal 10 febbraio 2026 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 10 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
09 febbraio 2026 15:00
Meteo dei prossimi giorni dal 10 febbraio 2026 a Rimini | Tutto quello che devi sapere -
Meteo
Condividi

Rimini si prepara a vivere una giornata di clima variabile, con un'alternanza di piogge e schiarite che potrebbe influenzare le attività quotidiane di residenti e turisti. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva il meteo per la giornata di domani, 10 febbraio 2026.

Previsioni orarie per Rimini

Notte: La giornata inizia sotto il segno della pioggia. Durante la notte, è prevista una pioggia moderata con accumuli di 3.32 mm. Le temperature si manterranno intorno agli 8.67°C, con un'umidità del 94%. Il vento soffierà da ovest a 3.03 m/s, con raffiche fino a 4.46 m/s. Il cielo sarà completamente coperto di nubi.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia si attenuerà leggermente, trasformandosi in pioggia leggera con accumuli di 0.92 mm. La temperatura salirà a 8.8°C, mentre l'umidità scenderà al 92%. Il vento proveniente da nord-ovest diminuirà d'intensità, con una velocità di 2.18 m/s.

Mattina: Verso le 6:00, le precipitazioni cesseranno, lasciando spazio a un cielo ancora coperto. La temperatura sarà di 8.94°C, con un'umidità dell'88%. Il vento sarà quasi impercettibile, con una velocità di appena 0.91 m/s.

Mezza mattinata: La mattinata proseguirà con un cielo prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 10.44°C e l'umidità scenderà al 78%. Il vento sarà quasi assente, proveniente da nord con una velocità di 0.2 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo resterà coperto, con temperature che toccheranno gli 11.64°C. L'umidità sarà del 74%, mentre il vento, proveniente da nord-est, avrà una velocità di 3.04 m/s.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio si assisterà a un ritorno delle precipitazioni, seppur lievi, con accumuli di 0.14 mm. La temperatura sarà di 10.44°C e l'umidità salirà all'82%. Il vento soffierà da est a 2.72 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni cesseranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 9.84°C, con un'umidità dell'85%. Il vento soffierà da sud-est a 2.1 m/s.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature di 10.48°C. L'umidità sarà del 79% e il vento soffierà da sud a 2.66 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà all'insegna della variabilità meteorologica. Si prevede una notte e una prima mattina piovose, seguite da una mattinata e un mezzogiorno asciutti ma nuvolosi. Nel pomeriggio, le piogge faranno brevemente ritorno, per poi lasciare spazio a nubi sparse nel tardo pomeriggio e un cielo coperto in serata. Le temperature oscilleranno tra gli 8.67°C della notte e gli 11.64°C di mezzogiorno, con venti deboli variabili. In sintesi, una giornata che richiede attenzione ai cambiamenti repentini del tempo, ma che promette anche momenti di tranquillità senza precipitazioni.

Previsioni meteo 10 febbraio 2026

00:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +8.7° (perc. +6.9°)
Precip. 3.32mm (prob. 100%)
Vento 3.0 O (max 4.5)
Umidità 94%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.8° (perc. +7.6°)
Precip. 0.92mm (prob. 94%)
Vento 2.2 NO (max 2.7)
Umidità 92%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +8.9° (perc. +8.9°)
Precip. -
Vento 0.9 O (max 1.1)
Umidità 88%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.4° (perc. +9.6°)
Precip. -
Vento 0.2 N (max 0.5)
Umidità 78%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.6° (perc. +10.8°)
Precip. -
Vento 3.0 NE (max 0.8)
Umidità 74%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +10.4° (perc. +9.7°)
Precip. 0.14mm (prob. 33%)
Vento 2.7 E (max 1.5)
Umidità 82%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +9.8° (perc. +8.9°)
Precip. -
Vento 2.1 SE (max 2.4)
Umidità 85%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.5° (perc. +9.7°)
Precip. -
Vento 2.7 S (max 3.1)
Umidità 79%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.2° (perc. +9.4°)
Precip. -
Vento 2.6 S (max 3.4)
Umidità 79%
Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini