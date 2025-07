Meteo dei prossimi giorni dal 12 luglio 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 12 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara a vivere una giornata dalle condizioni meteo molto variegate. Gli abitanti e i turisti che affollano la città durante l'estate dovranno prestare attenzione ai cambiamenti del tempo che si susseguiranno nel corso delle ore. Scopriamo insieme il dettaglio delle previsioni per l'intera giornata di domani, 12 luglio 2025, in modo da pianificare al meglio le attività all'aria aperta.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: Le ore notturne iniziano con un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura si attesta sui 19,5°C, con un'umidità del 52% e un vento leggero da sud-ovest a 1,91 m/s. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un inizio di giornata tranquillo.

Prima mattina: Nella prima mattinata, il cielo si schiarisce ulteriormente, diventando sereno. La temperatura rimane stabile intorno ai 19,6°C. Il vento cambia direzione, provenendo ora da ovest, con una velocità di 1,88 m/s. L'umidità resta al 52% e la visibilità è ottima.

Mattina: A partire dalle prime luci del giorno, il cielo sarà completamente sereno. La temperatura salirà a 22,6°C, con un'umidità del 44%. Il vento soffierà leggermente da ovest a 1,31 m/s. Sarà un ottimo momento per una passeggiata lungo la spiaggia.

Mezza mattinata: Verso metà mattina, il sole continuerà a splendere. La temperatura raggiungerà i 27,1°C, rendendo l'aria calda ma confortevole, grazie a un'umidità del 39%. Il vento, ora da nord-est, avrà una velocità di 2,6 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, qualche nuvola farà la sua comparsa, ma il sole sarà ancora predominante. La temperatura salirà leggermente a 27,6°C, mentre l'umidità aumenterà al 42%. Il vento soffierà più deciso da nord-est a 4,88 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo si coprirà maggiormente, con un aumento della nuvolosità fino al 93%. La temperatura scenderà a 24,3°C, con un'umidità del 58%. Il vento proveniente da est raggiungerà i 4,99 m/s. Nonostante le nuvole, non sono previste precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso. La temperatura salirà a 25,8°C, con un'umidità del 56%. Il vento soffierà da sud-est a 3,29 m/s. Sarà comunque una serata piacevole per chi desidera cenare all'aperto.

Sera: La sera porterà il cielo coperto, con una nuvolosità al 100%. La temperatura sarà di 23,8°C e l'umidità si attesterà al 57%. Il vento sarà moderato da sud a 2,51 m/s. Nonostante la copertura nuvolosa, non sono previste precipitazioni.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini inizierà con cieli parzialmente nuvolosi che si schiariranno in mattinata, per poi vedere un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e sera. Le temperature varieranno tra i 19,5°C della notte e i 27,6°C del mezzogiorno. Il vento sarà generalmente leggero, ma con raffiche più forti nel pomeriggio. In sintesi, sarà una giornata variabile ma senza piogge, perfetta per godersi le bellezze della costa riminese.