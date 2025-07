Muore a 18 anni nell’incidente, chi è la vittima del tragico scontro a San Vito

Il sindaco di Cesenatico e l’intera comunità hanno espresso profondo cordoglio

Si chiamava Sofia Moroni ed era molto conosciuta a Cesenatico. La 18enne è morta dopo un grave incidente avvenuto mercoledì pomeriggio sulla Antica Emilia, tra San Mauro Pascoli e Santarcangelo. Viaggiava in moto quando, in prossimità di una svolta, si è scontrata con una Fiat Scudo guidata da un elettricista. L’impatto, forse causato da una mancata precedenza, l’ha fatta cadere violentemente, facendole battere la testa contro una recinzione. Ricoverata in condizioni critiche al Bufalini di Cesena, è morta la mattina successiva per un grave trauma cranico.



Sofia viveva a Cesenatico con i genitori e i fratelli, frequentava la 4ª E dell’indirizzo economico al Versari Macrelli, dove era molto apprezzata. Aveva partecipato a un progetto scolastico al Parlamento europeo e aveva lavorato d’estate in una gelateria del centro, dove era benvoluta da tutti. Il sindaco e l’intera comunità hanno espresso profondo cordoglio. La salma è ancora a disposizione della magistratura.