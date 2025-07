Meteo dei prossimi giorni dal 15 luglio 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 15 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad accogliere una giornata estiva che promette di deliziare residenti e turisti. Le condizioni meteorologiche, che varieranno nel corso delle ore, ci offrono uno spaccato di ciò che possiamo aspettarci. Scopriamo insieme quali sorprese ci riserverà il clima in questa splendida località balneare.

Previsioni dettagliate per la giornata del 15 luglio 2025

Notte: La giornata inizierà con una notte caratterizzata da poche nuvole e una temperatura di 26.2°C. L'umidità si attesterà al 70%, con un vento leggero proveniente da sud-ovest a 1.95 m/s. Nessuna precipitazione è prevista, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Nella prima mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che scenderà a 22.65°C. L'umidità aumenterà leggermente al 72%, e il vento soffierà da ovest-nordovest a 1.64 m/s. La visibilità rimarrà ottimale.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo continuerà a essere limpido e la temperatura salirà a 25.04°C. L'umidità diminuirà al 63%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 2.44 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il sole dominerà il cielo con una temperatura che raggiungerà i 28.18°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 58%, e il vento, da nord, raggiungerà i 4.48 m/s, creando una piacevole brezza.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora sereno, con la temperatura al suo picco di 28.62°C. L'umidità diminuirà al 55%, mentre il vento soffierà da nord-est a 4.23 m/s, rendendo l'atmosfera gradevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il clima continuerà a essere stabile con cielo sereno e una temperatura di 28.56°C. L'umidità si manterrà al 51%, e il vento, da est, soffierà a 3.28 m/s, contribuendo a mantenere l'ambiente fresco.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà leggermente a 27.39°C. L'umidità si assesterà al 52%, con un vento molto debole da est-sudest a 0.72 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una serata limpida e una temperatura di 25.04°C. L'umidità salirà al 60%, mentre il vento, proveniente da sud, sarà leggero a 0.64 m/s. La visibilità continuerà a essere eccellente, chiudendo una giornata perfetta.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

In sintesi, Rimini si appresta a vivere una giornata estiva perfetta, caratterizzata da cielo sereno per tutta la sua durata. Le temperature oscilleranno da un minimo di 22.65°C nelle prime ore del mattino a un massimo di 28.62°C a mezzogiorno. L'umidità varierà tra il 51% e il 72%, mentre i venti leggeri provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un'atmosfera piacevole senza alcuna precipitazione prevista. Una giornata ideale per godersi le bellezze della costa riminese.