Meteo dei prossimi giorni dal 18 gennaio 2026 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 18 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 18 gennaio 2026, la città di Rimini si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili e una leggera pioggia che farà capolino nel corso della giornata. Gli abitanti e i turisti in visita sono invitati a prestare attenzione ai cambiamenti climatici previsti e a pianificare le loro attività di conseguenza. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa ci riserva il tempo per le prossime 24 ore.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Durante la notte, il cielo di Rimini sarà prevalentemente coperto da nubi sparse. La temperatura si manterrà attorno ai 10.13°C, con un'umidità del 92%. Il vento soffierà da est a una velocità di 1.9 m/s, con raffiche che possono raggiungere i 3.07 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo diventerà cielo coperto. La temperatura salirà leggermente fino a 10.53°C, mentre l'umidità scenderà al 90%. Il vento aumenterà in intensità, soffiando a 3.98 m/s da est, con raffiche fino a 6.19 m/s. Ancora nessuna pioggia attesa.

Mattina: La mattina vedrà l'arrivo di una pioggia leggera, con una probabilità del 20%. La temperatura si attesterà sui 10.78°C, con un'umidità del 91%. Il vento, proveniente da est, raggiungerà una velocità di 4.89 m/s e raffiche fino a 8.57 m/s. Le precipitazioni previste saranno di 0.2 mm.

Mezza mattinata: Verso metà mattinata, la pioggia persisterà, con temperature che saliranno a 11.47°C e un'umidità dell'87%. Il vento soffierà a 4.23 m/s da est, con raffiche fino a 7.45 m/s. La quantità di pioggia attesa sarà di 0.2 mm.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, la pioggia leggera continuerà, con temperature che raggiungeranno i 12.46°C. L'umidità scenderà all'81%, mentre il vento aumenterà a 5.59 m/s, con raffiche di 7.32 m/s. Sono previsti 0.32 mm di precipitazioni.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con pioggia leggera e temperature che scenderanno a 11.12°C. L'umidità sarà dell'85%, mentre il vento soffierà a 8.09 m/s con raffiche fino a 10.7 m/s. Le precipitazioni previste saranno di 0.35 mm.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia leggera persisterà con una probabilità del 38%. La temperatura rimarrà stabile a 11.06°C, con un'umidità dell'83%. Il vento soffierà a 7.21 m/s da est, con raffiche fino a 10.95 m/s. Sono previsti 0.26 mm di pioggia.

Sera: Durante la sera, la pioggia leggera continuerà a cadere con una probabilità del 68%, e la temperatura scenderà leggermente a 10.99°C. L'umidità sarà dell'82%, mentre il vento raggiungerà i 8.11 m/s, con raffiche di 11.41 m/s. Le precipitazioni attese saranno di 0.4 mm.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 18 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da cielo coperto e pioggia leggera in diverse fasce orarie. Le temperature si manterranno tra i 10°C e i 12°C, con un'umidità variabile tra l'81% e il 92%. I venti da est soffieranno con velocità comprese tra 1.9 m/s e 8.11 m/s, accompagnati da raffiche significative. La pioggia sarà presente per gran parte della giornata, con accumuli di precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.4 mm. Si raccomanda di pianificare le attività all'aperto tenendo conto di queste condizioni meteorologiche.