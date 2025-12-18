Meteo dei prossimi giorni dal 19 dicembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 19 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Mentre ci avviciniamo al cuore dell'inverno, le condizioni meteorologiche a Rimini per domani promettono di essere piuttosto variabili. Se state pianificando di trascorrere del tempo all'aperto o di organizzare attività, vi invitiamo a proseguire nella lettura per scoprire le previsioni dettagliate che vi aiuteranno a prepararvi al meglio per la giornata.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: Le ore notturne iniziano con una temperatura di 8.85°C e un'umidità dell'87%. Il cielo sarà parzialmente coperto con nubi sparse e una visibilità ottimale di 10 km. Il vento sarà leggero, proveniente da sud-sud-ovest a 0.62 m/s, con raffiche di 0.53 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Alle prime ore del mattino, la temperatura salirà a 11.09°C con un'umidità dell'85%. Il cielo diventerà coperto, mantenendo una buona visibilità di 10 km. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud-ovest a una velocità di 0.55 m/s. Anche in questa fascia oraria non sono previste precipitazioni.

Mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 10.66°C e l'umidità aumenterà leggermente all'86%. Il cielo rimarrà coperto, mentre il vento cambierà direzione provenendo da ovest-sud-ovest a 0.56 m/s. Le condizioni rimangono asciutte, senza alcuna pioggia prevista.

Mezza mattinata: Durante il proseguimento della mattinata, la temperatura salirà a 11.3°C con un'umidità dell'87%. Il cielo continuerà a essere coperto e il vento soffierà da nord-ovest a 2.06 m/s, con raffiche fino a 2.13 m/s. Le condizioni atmosferiche restano asciutte.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 12.52°C con un'umidità dell'86%. Il cielo sarà ancora coperto e il vento si intensificherà leggermente, provenendo da nord-nord-ovest a 2.7 m/s. Anche in questa fascia oraria, non sono previste precipitazioni.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 12.17°C e l'umidità aumenterà all'88%. Il cielo rimarrà coperto, e il vento soffierà da nord a 2 m/s. Le condizioni rimarranno asciutte.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura si abbasserà a 11.59°C con un'umidità del 92%. Le nubi copriranno completamente il cielo, e si prevede una leggera pioggia di 0.16 mm. Il vento soffierà da nord-nord-ovest a 2.09 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 11.28°C e un'umidità del 93%. Il cielo continuerà a essere coperto e la leggera pioggia persisterà con una quantità di 0.26 mm. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a 0.86 m/s, con raffiche di 0.84 m/s.

Conclusioni sulle previsioni meteo

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate per il periodo invernale, oscillando tra 8.85°C e 12.52°C. Il vento sarà generalmente leggero, con velocità che raramente supereranno i 2.7 m/s. **Le precipitazioni saranno limitate alla sera**, con piogge leggere che non dovrebbero causare disagi significativi. In generale, sarà una giornata tipicamente invernale, ideale per attività al chiuso o per una passeggiata breve e ben equipaggiata per affrontare il clima umido.