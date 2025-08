Meteo dei prossimi giorni dal 2 agosto 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 2 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini di domani promettono una giornata variegata sotto diversi aspetti atmosferici. Sebbene la giornata inizi in modo tranquillo, il pomeriggio riserva qualche sorpresa. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata estiva che si preannuncia interessante per gli amanti del clima.

Le previsioni ora per ora

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse con una temperatura di 20.32°C. L'umidità si attesterà al 64%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 3.47 m/s. La pressione sarà di 1010 hPa, garantendo una notte tranquilla e serena.

Prima mattina: Con l'alba, le nubi si faranno più presenti, ma senza minaccia di pioggia. La temperatura salirà leggermente a 21.18°C, con un'umidità del 68%. Il vento calerà a 2.69 m/s, mantenendo una direzione sud-ovest. La visibilità sarà ottimale.

Mattina: Durante la mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma la temperatura si alzerà a 22.54°C. L'umidità scenderà al 63%, mentre il vento sarà quasi impercettibile con una velocità di 2.17 m/s. La pressione rimarrà stabile a 1010 hPa.

Mezza mattinata: La mezza mattinata porterà un lieve miglioramento, con una temperatura di 27.1°C e un'umidità del 48%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 0.78 m/s. Le nuvole continueranno a coprire parzialmente il cielo.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, le nubi saranno più compatte, con la temperatura che scenderà a 25.33°C. L'umidità aumenterà al 60%, mentre il vento, proveniente da nord-est, raggiungerà i 5.76 m/s. La pressione si abbasserà a 1009 hPa, segnale di un possibile cambiamento climatico.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio sono attese le prime precipitazioni, con una pioggia moderata che porterà 4.71 mm di pioggia. La temperatura scenderà ancora a 21.56°C, con un'umidità che salirà all'85%. Il vento, proveniente da sud-est, soffierà a 7.48 m/s, mentre le nuvole copriranno interamente il cielo.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni si attenueranno nel tardo pomeriggio, con una pioggia leggera che porterà solo 0.14 mm di pioggia. La temperatura sarà di 20.58°C, con un'umidità dell'87%. Il vento calerà, soffiando a 5.11 m/s da sud-est.

Sera: La sera porterà un miglioramento significativo, con il cielo che diventerà sereno. La temperatura sarà di 19.9°C, con un'umidità all'83%. Il vento sarà leggero, provenendo da sud a 1.54 m/s, mentre la pressione risalirà a 1012 hPa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un inizio tranquillo con cielo parzialmente nuvoloso, seguito da un pomeriggio piovoso con precipitazioni moderate. Le temperature saranno variabili, con un massimo di 27.1°C durante la mezza mattinata e un minimo di 19.9°C in serata. Il vento varierà in direzione e intensità durante la giornata, con raffiche più forti nel pomeriggio. In serata, le condizioni miglioreranno, lasciando spazio a un cielo limpido e sereno. Prepariamoci dunque a una giornata dinamica, con momenti di sole e pioggia che si alterneranno nel corso delle ore.