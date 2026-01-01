Meteo dei prossimi giorni dal 2 gennaio 2026 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 2 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare un inizio di gennaio con un mix di condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. La giornata di domani, 2 gennaio 2026, promette di essere particolarmente interessante dal punto di vista climatico, con una varietà di fenomeni atmosferici che si alterneranno nel corso delle ore. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il meteo per questa giornata nella famosa località balneare adriatica.

Dettaglio delle Previsioni per Fascia Oraria

Notte: La notte a Rimini inizia con un cielo caratterizzato da nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 4.73°C, con una sensazione termica di 0.64°C a causa del vento proveniente da sud a 5.79 m/s. L'umidità sarà piuttosto elevata, pari all'80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, le nubi continueranno a essere presenti, seppur in minor quantità. La temperatura salirà a 7.96°C e la sensazione termica risulterà più mite, intorno ai 6.38°C. Il vento si ridurrà a 2.54 m/s, soffierà da ovest-sudovest, e l'umidità si manterrà al 77%.

Mattina: Verso la mattina, sarà possibile una leggera pioggia con un accumulo di 0.1 mm. La temperatura aumenterà ulteriormente fino a 8.67°C ma il vento, proveniente da sud, si intensificherà a 3.79 m/s. L'umidità sarà del 78%, e la pressione scenderà a 1007 hPa.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni miglioreranno leggermente con il ritorno delle nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 9.4°C, con una sensazione termica di 7.51°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da sudovest a 3.5 m/s, e l'umidità scenderà al 75%.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una temperatura massima di 12.51°C e una sensazione termica di 11.38°C. Il vento si intensificherà notevolmente, soffiando da ovest-nordovest a 6.3 m/s, mentre l'umidità scenderà al 60%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a un cielo più aperto. La temperatura si manterrà stabile a 12.31°C, con una sensazione termica di 11.19°C. Il vento soffierà da ovest a 5.27 m/s e l'umidità aumenterà leggermente al 61%.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura scenderà a 9.81°C. La sensazione termica sarà di 8.27°C e il vento, proveniente da sudovest, si attenuerà a 3.03 m/s. L'umidità sarà del 72%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 8.7°C. La sensazione termica sarà di 6.64°C, con un vento leggero da ovest a 3.54 m/s. L'umidità si attesterà al 75%, mentre la pressione sarà di 1002 hPa.

Riepilogo delle Condizioni del Giorno

In sintesi, la giornata del 2 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 4.73°C durante la notte e un massimo di 12.51°C a mezzogiorno. Il vento, proveniente principalmente da sud-ovest, sarà variabile in intensità, raggiungendo il suo picco nella fascia di mezzogiorno con raffiche fino a 6.3 m/s. Le precipitazioni saranno limitate a una leggera pioggia prevista per la mattina. Nonostante la presenza di nubi sparse, ci saranno momenti di cielo sereno, specialmente in serata. Nel complesso, sarà una giornata movimentata ma senza fenomeni estremi, perfetta per godersi una passeggiata lungo la costa riminese.