Meteo dei prossimi giorni dal 22 gennaio 2026 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 22 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la vivace città costiera dell'Emilia-Romagna, si sta preparando per una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni per domani, 22 gennaio 2026, suggeriscono una varietà di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei residenti e dei turisti. Dalla pioggia leggera alla copertura nuvolosa, scopriamo insieme cosa ci aspetta nell'arco delle prossime 24 ore.

Previsioni meteo dettagliate per Rimini

Notte: Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una pioggia leggera, con una probabilità del 32%. La temperatura sarà di 5.87°C, ma il vento da ovest renderà la sensazione termica di circa 3.54°C. Le precipitazioni previste sono di 0.22 mm.

Prima mattina: Nelle ore successive, la probabilità di pioggia aumenta significativamente all'83%, con precipitazioni stimate di 0.74 mm. La temperatura scenderà leggermente a 5.49°C, mentre il vento, con raffiche fino a 6.31 m/s, farà percepire il freddo più intensamente a 2.35°C.

Mattina: Continuano le precipitazioni con una probabilità del 71%, mentre la temperatura si attesta sui 5.19°C. Il vento da nord-ovest, con una velocità di 4.05 m/s, farà percepire una temperatura di 2.06°C. Le precipitazioni previste sono di 0.49 mm.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la pioggia si attenua con una probabilità ridotta al 36%. La temperatura salirà a 5.62°C, ed il vento si calmerà a 3.54 m/s, migliorando la percezione termica a 2.89°C. Le precipitazioni saranno di 0.14 mm.

Mezzogiorno: Per l'ora di pranzo, il cielo rimarrà coperto, ma la probabilità di pioggia scenderà all'1%. La temperatura aumenterà a 6.41°C, con una lieve brezza che manterrà la temperatura percepita a 4.64°C. Non sono previste precipitazioni.

Primo pomeriggio: Le nuvole continueranno a dominare il cielo, mantenendo la temperatura intorno ai 6.86°C. Il vento sarà leggero a 1.49 m/s, con una sensazione termica di 6.08°C. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura sui 5.85°C. Il vento sarà quasi inesistente, rendendo la temperatura percepita uguale a quella reale. Nessuna precipitazione è attesa.

Sera: La giornata si concluderà con nubi sparse e una temperatura di 5.45°C. Il vento sarà debole, non influenzando la temperatura percepita. Anche in questo caso, non sono previste precipitazioni.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una prevalenza di cielo coperto e piogge intermittenti nelle ore iniziali. Le temperature oscilleranno tra i 5.19°C e i 6.86°C, con una sensazione termica che risulterà più fredda nelle prime ore del mattino. Il vento sarà variabile, intensificandosi leggermente durante la prima mattina. In generale, sarà una giornata grigia con poche possibilità di vedere il sole, ma con un miglioramento delle condizioni meteorologiche verso il pomeriggio e la sera. È consigliabile tenere a portata di mano l'ombrello per le prime ore del giorno.