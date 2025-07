Meteo dei prossimi giorni dal 26 giugno 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 26 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, domani si prepara a vivere una giornata di sole splendente, con temperature che promettono di rendere l'atmosfera ideale per una passeggiata lungo la costa o per un tuffo rinfrescante nel mare. Le previsioni indicano un cielo sereno per tutta la giornata, mentre il vento soffierà leggero, regalando un piacevole sollievo dal caldo estivo. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni orarie per non farsi cogliere impreparati.

Previsioni orarie per Rimini

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta intorno ai 25.13°C, con una leggera brezza da ovest-sud-ovest a 2.03 m/s. L'umidità è al 67%, garantendo una notte fresca e piacevole.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, la temperatura scende leggermente a 24.56°C. Il cielo rimane chiaro mentre il vento si calma ulteriormente, con una velocità di 1.63 m/s. L'umidità aumenta di poco, arrivando al 68%, ideale per una passeggiata mattutina.

Mattina: Con l'alba arriva un lieve aumento della temperatura, che raggiunge i 27.37°C. L'umidità scende al 60%, mentre il vento si riduce a una leggera brezza di 0.63 m/s. Il cielo resta sgombro da nuvole, promettendo una mattinata luminosa.

Mezza mattinata: Il sole splende alto e la temperatura sale a 30.11°C. L'umidità si attesta al 51%, mentre una leggera brezza da nord-est si fa sentire con una velocità di 2.9 m/s. Il cielo azzurro accompagna la metà della mattinata, creando l'atmosfera perfetta per attività all'aperto.

Mezzogiorno: Al culmine della giornata, il termometro segna 30.68°C. Il vento si intensifica leggermente, soffiando a 5.04 m/s da nord-est. L'umidità è stabile al 51%, mantenendo il clima sopportabile e il cielo continua a essere sereno.

Primo pomeriggio: Le ore più calde vedono una temperatura di 29.29°C e un tasso di umidità al 57%. Il vento, proveniente da est, soffia a 4.13 m/s. Il cielo rimane limpido, perfetto per chi ama il sole senza l'interferenza di nuvole.

Tardo pomeriggio: La temperatura inizia a calare leggermente, stabilizzandosi a 28.43°C. L'umidità sale al 61%, mentre il vento si affievolisce a 2.07 m/s. Il cielo sereno continua a caratterizzare il pomeriggio, rendendolo ideale per un'ultima attività all'aperto prima del tramonto.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura scende a 26.51°C. L'umidità è al 55%, e il vento, proveniente da sud-ovest, soffia a 1.93 m/s. Il cielo rimane sereno, offrendo un finale tranquillo a una giornata estiva perfetta.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno dall'alba fino alla notte. Le temperature oscilleranno tra i 24.56°C e i 30.68°C, con un'umidità che si manterrà tra il 51% e il 68%. Il vento sarà leggero, con una velocità massima di 5.04 m/s, garantendo condizioni ideali per godersi il mare e le bellezze della città. In sintesi, Rimini si prepara a offrire un'altra splendida giornata estiva ai suoi residenti e visitatori.