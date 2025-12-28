Meteo dei prossimi giorni dal 29 dicembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Altarimini

Che tempo farà domani 29 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
28 dicembre 2025 15:00
Meteo
Chissà cosa ci riserva il tempo per la giornata di domani a Rimini. Le previsioni meteo sembrano promettere una giornata interessante, con condizioni che lasceranno spazio a diverse attività all'aperto. Scopriamo insieme i dettagli per ogni momento della giornata.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 5.25°C. L'umidità sarà del 64% e il vento soffierà da ovest con una velocità di 2.57 m/s. Il cielo limpido garantirà una visibilità perfetta di 10.000 metri.

Prima mattina: Le condizioni meteorologiche rimarranno invariate nella prima mattina, con una leggera risalita della temperatura a 5.82°C. L'umidità aumenterà leggermente al 69%, mentre il vento sarà ancora presente da ovest a 2.67 m/s. Ancora una volta, il cielo sarà sgombro da nuvole.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, la temperatura scenderà leggermente a 5.21°C, ma l'umidità raggiungerà il 75%. Il vento si manterrà costante, con una velocità di 2.74 m/s. La mattinata promette di essere chiara e limpida, perfetta per una passeggiata all'aperto.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro salirà a 6.92°C. L'umidità sarà al 73%, ma la sensazione termica risulterà comunque confortevole. Il vento calerà a 1.99 m/s provenendo da nord-ovest. Solo una leggera presenza di nuvole, che però non rovinerà il cielo sereno.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura massima raggiungerà i 9.01°C. L'umidità diminuirà al 71% e il vento, proveniente da nord, sarà quasi impercettibile a 1.5 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, offrendo una perfetta cornice per la pausa pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. La temperatura sarà di 8.45°C, con un'umidità del 75%. Il vento sarà debole, appena 0.8 m/s da nord-est, e il cielo si manterrà sgombro da nuvole.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 7.58°C, mentre l'umidità si stabilizzerà al 74%. Il vento sarà quasi assente, soffiando da sud-est a 0.87 m/s. Il cielo sereno continuerà a dominare la scena.

Sera: Infine, la sera vedrà una leggera diminuzione della temperatura a 7.16°C. L'umidità calerà al 65% e il vento, proveniente da sud, si manterrà debole a 1.26 m/s. Il cielo sereno garantirà una serata piacevole e tranquilla.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 29 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche estremamente favorevoli. Nessuna precipitazione è prevista nell'arco delle 24 ore, con temperature che varieranno dai 5.21°C ai 9.01°C. L'umidità si manterrà su valori moderati, e il vento sarà debole per tutta la giornata. In sintesi, il tempo sarà ideale per godere delle bellezze di Rimini, con un cielo sereno che accompagnerà ogni momento del giorno.

Previsioni meteo 29 dicembre 2025

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +5.3° (perc. +3.1°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 2.3)
Umidità 64%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +5.8° (perc. +3.7°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 2.5)
Umidità 69%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +5.2° (perc. +3.0°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 2.9)
Umidità 75%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +6.9° (perc. +5.6°)
Precip. -
Vento 2.0 NO (max 2.2)
Umidità 73%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +9.0° (perc. +8.5°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 1.3)
Umidità 71%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +8.5° (perc. +8.5°)
Precip. -
Vento 0.8 NE (max 0.9)
Umidità 75%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +7.6° (perc. +7.6°)
Precip. -
Vento 0.9 SE (max 0.8)
Umidità 74%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +7.2° (perc. +7.2°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 1.2)
Umidità 65%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +6.7° (perc. +5.7°)
Precip. -
Vento 1.6 SO (max 1.5)
Umidità 58%
