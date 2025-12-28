Meteo dei prossimi giorni dal 29 dicembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 29 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Chissà cosa ci riserva il tempo per la giornata di domani a Rimini. Le previsioni meteo sembrano promettere una giornata interessante, con condizioni che lasceranno spazio a diverse attività all'aperto. Scopriamo insieme i dettagli per ogni momento della giornata.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 5.25°C. L'umidità sarà del 64% e il vento soffierà da ovest con una velocità di 2.57 m/s. Il cielo limpido garantirà una visibilità perfetta di 10.000 metri.

Prima mattina: Le condizioni meteorologiche rimarranno invariate nella prima mattina, con una leggera risalita della temperatura a 5.82°C. L'umidità aumenterà leggermente al 69%, mentre il vento sarà ancora presente da ovest a 2.67 m/s. Ancora una volta, il cielo sarà sgombro da nuvole.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, la temperatura scenderà leggermente a 5.21°C, ma l'umidità raggiungerà il 75%. Il vento si manterrà costante, con una velocità di 2.74 m/s. La mattinata promette di essere chiara e limpida, perfetta per una passeggiata all'aperto.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro salirà a 6.92°C. L'umidità sarà al 73%, ma la sensazione termica risulterà comunque confortevole. Il vento calerà a 1.99 m/s provenendo da nord-ovest. Solo una leggera presenza di nuvole, che però non rovinerà il cielo sereno.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura massima raggiungerà i 9.01°C. L'umidità diminuirà al 71% e il vento, proveniente da nord, sarà quasi impercettibile a 1.5 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, offrendo una perfetta cornice per la pausa pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. La temperatura sarà di 8.45°C, con un'umidità del 75%. Il vento sarà debole, appena 0.8 m/s da nord-est, e il cielo si manterrà sgombro da nuvole.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 7.58°C, mentre l'umidità si stabilizzerà al 74%. Il vento sarà quasi assente, soffiando da sud-est a 0.87 m/s. Il cielo sereno continuerà a dominare la scena.

Sera: Infine, la sera vedrà una leggera diminuzione della temperatura a 7.16°C. L'umidità calerà al 65% e il vento, proveniente da sud, si manterrà debole a 1.26 m/s. Il cielo sereno garantirà una serata piacevole e tranquilla.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 29 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche estremamente favorevoli. Nessuna precipitazione è prevista nell'arco delle 24 ore, con temperature che varieranno dai 5.21°C ai 9.01°C. L'umidità si manterrà su valori moderati, e il vento sarà debole per tutta la giornata. In sintesi, il tempo sarà ideale per godere delle bellezze di Rimini, con un cielo sereno che accompagnerà ogni momento del giorno.