Meteo dei prossimi giorni dal 29 giugno 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 29 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, affacciata sul mar Adriatico, è una delle mete turistiche più amate d'Italia, e il 29 giugno 2025 promette di essere una giornata perfetta per godere delle sue spiagge e delle sue attrazioni. Con un cielo limpido e temperature invitanti, chiunque si troverà a Rimini potrà vivere una giornata all'insegna del sole e del relax. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani.

Le Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 24.71°C. L'umidità è al 53%, rendendo l'aria piacevole e fresca. Il vento soffia da sud con una velocità di 2.36 m/s, garantendo una notte tranquilla e senza la minima possibilità di precipitazioni.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimane sereno e limpido. La temperatura scende leggermente a 24.49°C, con un'umidità del 54%. Il vento si calma, riducendo la sua velocità a 1.76 m/s, mantenendo un'atmosfera di totale quiete.

Mattina: Con l'arrivo del sole, la temperatura sale a 27.23°C. L'aria rimane asciutta con un'umidità al 52%, mentre il vento diventa quasi impercettibile a 0.72 m/s. La mattina a Rimini si apre dunque all'insegna del sole splendente e del cielo azzurro.

Mezza mattinata: A metà mattina, la temperatura continua a salire, raggiungendo i 29.31°C. L'umidità scende leggermente al 50%, mentre il vento si intensifica leggermente a 2.73 m/s. La giornata si prospetta perfetta per una passeggiata sul lungomare.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segna 30.13°C, con l'umidità che si riduce al 46%. Un vento leggero da est a 4.05 m/s porta un po' di sollievo dal calore del sole. Il cielo resta quasi completamente sereno, con solo un paio di nuvole sparse.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si mantiene alta a 29.82°C, con un'umidità del 46%. Il vento soffia a 3.59 m/s, mantenendo l'aria piacevolmente fresca. Le condizioni continuano a essere ideali per chi desidera godersi il mare.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scende a 28.01°C. L'umidità aumenta leggermente al 54%, ma il cielo resta sereno. Il vento, a 1.81 m/s, contribuisce a mantenere un'atmosfera accogliente per attività all'aperto.

Sera: La giornata si chiude con una temperatura di 25.77°C e un'umidità al 57%. Il vento torna a intensificarsi leggermente a 2.22 m/s, ma il cielo rimane sgombro da nuvole. Rimini si prepara a una serata tranquilla e piacevole.

Conclusioni sulla Giornata

La giornata del 29 giugno 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo sereno e da temperature ideali per godersi il mare e le attività all'aperto. Con una temperatura massima che raggiunge i 30.13°C a mezzogiorno e un'umidità costantemente sotto il 60%, le condizioni climatiche sono perfette per chi ama il sole e il caldo moderato. Il vento, mai troppo intenso, garantirà un'atmosfera piacevole durante l'intera giornata. In sintesi, una giornata da non perdere per chi si trova a Rimini e desidera vivere il meglio che l'estate ha da offrire.