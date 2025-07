Meteo dei prossimi giorni dal 30 giugno 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 30 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Mentre Rimini si prepara per un'altra giornata estiva, l'attenzione si sposta inevitabilmente verso il cielo. Che tempo farà domani nella celebre località balneare? Sarà una giornata perfetta per la spiaggia o sarà meglio cercare attività al coperto? Le previsioni meteorologiche per domani, 30 giugno 2025, offrono un quadro dettagliato di ogni momento della giornata, permettendo ai cittadini e ai turisti di pianificare al meglio le proprie attività.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata a Rimini inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta intorno ai 23.59°C, con un'umidità del 59%. Il vento soffia leggero da sud a 2.24 m/s, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, la temperatura sale leggermente a 24.41°C. L'umidità scende al 57%, mentre il vento cambia direzione, soffiando da sud-ovest a 2.2 m/s. Il cielo rimane limpido, promettendo un inizio di giornata soleggiato.

Mattina: Al sorgere del sole, il termometro segna 27.67°C, mentre l'umidità si riduce ulteriormente al 53%. Il vento cala a 0.4 m/s da sud, creando un'atmosfera calma. La sensazione di calore aumenta leggermente, facendo percepire una temperatura di 28.34°C.

Mezza mattinata: Con il progredire della mattinata, la temperatura raggiunge i 29.77°C. L'umidità si stabilizza al 49%, mentre il vento comincia a soffiare da nord-est a 3.23 m/s. Il cielo, ancora privo di nuvole, offre una vista spettacolare sul mare.

Mezzogiorno: Intorno a mezzogiorno, la temperatura tocca il suo picco a 30.56°C, con un'umidità del 53%. La sensazione di calore si intensifica, facendo percepire fino a 32.46°C. Il vento soffia con moderata intensità da nord-est a 3.86 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il termometro segna 30.39°C, mentre l'umidità rimane stabile al 53%. Il vento, proveniente da est, raggiunge 5.14 m/s, portando un po' di sollievo dalla calura.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura scende leggermente a 29.43°C. L'umidità si mantiene al 53% e il vento soffia più deciso da est-sud-est a 4.23 m/s. Il cielo continua a rimanere sereno, offrendo splendidi tramonti.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura diminuisce ulteriormente a 26.08°C. L'umidità aumenta al 62%, mentre il vento si calma, soffiando da sud-est a 1.61 m/s. Le prime stelle appaiono su un cielo quasi privo di nuvole, con solo il 2% di copertura.

Conclusioni meteo

La giornata del 30 giugno 2025 a Rimini si prospetta essere calda e soleggiata. Le temperature variano da un minimo di 23.59°C durante la notte a un massimo di 30.56°C a mezzogiorno, con condizioni di umidità moderata. Il vento, sebbene variabile nella direzione, rimane generalmente leggero. In sintesi, ci aspetta una giornata ideale per godere della spiaggia e delle attività all'aperto, sotto un cielo che promette di rimanere limpido e sereno per tutta la giornata.